Szukaj
CGM

Chris Martin o kontrowersjach i emocjonalnych momentach na koncertach Coldplay

Muzyk konsekwentnie podkreśla, że jego celem jest promowanie miłości

2025.09.24

opublikował:

Chris Martin o kontrowersjach i emocjonalnych momentach na koncertach Coldplay

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Chris Martin wypowiedział się na temat negatywnych reakcji, jakie wywołały jego komentarze podczas koncertów. W rozmowie z Hits Radio „Off The Record” artysta przyznał, że niektóre jego wypowiedzi stały się viralowe w negatywnym kontekście.

Emocjonalny moment na Wembley

Podczas finałowego koncertu Coldplay na stadionie Wembley fani podnieśli czerwone papierowe serca, co było inicjatywą internetowego projektu fanów. Widok ten wywołał łzy u Chrisa Martina i sprawił, że poczuł ogromne wzruszenie. Artysta przyznał, że moment ten pokazał, że publiczność rozumie jego przesłanie o miłości i empatii.

Reakcje na jego komentarze

Martin podkreślił, że niemal każda jego wypowiedź dotycząca równości, empatii i miłości do ludzi była w sieci przedstawiana w negatywnym świetle.

„Grupa osób jest zła, ponieważ chcę kochać wszystkich ludzi. Nie gniewam się na nich, ale czasami zastanawiam się, czy powinienem przestać mówić, że witamy ludzi ze wszystkich miejsc” – mówił lider Coldplay. Mimo to zapewnił, że nigdy nie przestanie głosić przesłania o tolerancji i akceptacji.

Kontrowersje związane z polityką 

W ciągu ostatnich miesięcy Chris Martin znalazł się w centrum kontrowersji m.in. po reakcji na flagę palestyńską podczas koncertu czy zaproszeniu na scenę dwóch izraelskich fanów. W każdym przypadku artysta podkreślał, że traktuje wszystkich ludzi równo, niezależnie od pochodzenia. Dodatkowo podczas koncertu w Londynie zachęcał fanów do przesyłania miłości także osobom, z którymi się nie zgadzają, w tym rodzinom znanych postaci politycznych oraz ludziom w strefach konfliktów na świecie.

Przesłanie Chrisa Martina

Chris Martin konsekwentnie podkreśla, że jego celem jest promowanie miłości, empatii i równości. Artysta przyznaje, że negatywne reakcje mogą być trudne, ale nie zamierza rezygnować z głoszenia wartości, które uważa za ważne dla ludzkości. Emocjonalne momenty na koncertach, takie jak czerwone serca na Wembley, potwierdzają, że jego przesłanie dociera do fanów.

 

Tagi


Popularne newsy

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”
NEWS

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”
NEWS

RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert
NEWS

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”
NEWS

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”
NEWS

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona
NEWS

Wdowa po Elvisie była oburzona małżeństwem swojej córki i Michaela Jacksona

Polecane

CGM
Doja Cat odpowiada na krytykę okładki nowego albumu ‘Vie’

Doja Cat odpowiada na krytykę okładki nowego albumu ‘Vie’

Wsparcie artystce okazała m.in. SZA

31 minut temu

CGM
Freddie Mercury upamiętniony w rodzinnym Feltham: powstał ogród ku jego pamięci

Freddie Mercury upamiętniony w rodzinnym Feltham: powstał ogród ku jeg ...

W uroczystości wzięła udział m.in. siostra legendarnego wokalisty

2 godziny temu

CGM
Niepublikowane nagranie koncertu Nirvany z 1990 roku trafi na aukcję

Niepublikowane nagranie koncertu Nirvany z 1990 roku trafi na aukcję

Materiał obejmuje ponad 45 minut nagrań z dwóch kamer

2 godziny temu

CGM
Coachella 2026: Oba festiwalowe weekendy wyprzedane w mniej niż tydzień po ogłoszeniu line-upu

Coachella 2026: Oba festiwalowe weekendy wyprzedane w mniej niż tydzie ...

Bilety wyprzedały się w rekordowym tempie

3 godziny temu

CGM
Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bi ...

"Szczerze mówiąc, znając Kubę, to do dnia bitwy nie byłem w ogóle pewien, czy to się wydarzy".

8 godzin temu

CGM
Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraj ...

Jaką radę ma weteran polskiej sceny?

9 godzin temu