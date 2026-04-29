Chris Brown w sądowej batalii – spór o sprawę z Rihanną wraca na wokandę

Spór z byłą pracownicą i żądanie 90 milionów dolarów

2026.04.29

Chris Brown

Sprawa sądowa z udziałem Chris Brown ponownie przyciąga uwagę mediów. Tym razem artysta próbuje zablokować wykorzystanie informacji dotyczących jego wcześniejszego aresztowania w sprawie przemocy domowej wobec Rihanny w nowym procesie cywilnym, który wytoczyła jego była gospodyni domowa.

Spór z byłą pracownicą i żądanie 90 milionów dolarów

Była gospodyni Chris’a Browna, Maria Avila, pozwała artystę po incydencie z 2020 roku, twierdząc, że została zaatakowana przez psa w jego domu w Los Angeles. Kobieta domaga się odszkodowania w wysokości 90 milionów dolarów, argumentując, że artysta ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

W ramach przygotowań do procesu Avila chce, aby sąd dopuścił dowody dotyczące przeszłych oskarżeń wobec Chris Brown, w tym jego głośnej sprawy z Rihanną.

Spór o wykorzystanie przeszłości w procesie

Chris Brown sprzeciwia się wprowadzeniu do sprawy informacji o wcześniejszych zarzutach dotyczących przemocy domowej. Jego obrona argumentuje, że incydenty sprzed ponad dekady nie mają związku z obecnym postępowaniem i mogą niesłusznie wpłynąć na ocenę ławy przysięgłych.

Adwokaci artysty podkreślają, że wspominanie o sprawie z Rihanną jest „nieistotne i nadmiernie szkodliwe” dla przebiegu procesu.

Argumenty strony pozywającej

Z kolei Maria Avila twierdzi, że wcześniejsze zachowania Chris Brown mogą mieć znaczenie przy ocenie jego wiarygodności oraz odpowiedzialności w obecnej sprawie. Według niej sąd powinien mieć pełny obraz historii oskarżonego.

Sprawa z Rihanną, w której Chris Brown przyznał się do winy w 2009 roku w związku z przestępstwem napaści, jest jednym z kluczowych elementów sporu o dopuszczalne dowody.

Stanowisko obrony Chris’a Browna

Prawnicy artysty utrzymują, że łączenie obecnej sprawy z dawnymi wydarzeniami jest nieuzasadnione. Ich zdaniem może to prowadzić do uprzedzeń i wpłynąć na bezstronność procesu.

Chris Brown zaprzecza również zarzutom w sprawie dotyczącej jego byłej gospodyni domowej, twierdząc, że to ona sprowokowała sytuację z udziałem psa w jego rezydencji.

Co dalej w sprawie?

Sąd ma zdecydować, czy informacje dotyczące przeszłych oskarżeń, w tym sprawy z Rihanną, mogą zostać użyte podczas procesu. Decyzja ta może mieć kluczowe znaczenie dla przebiegu całej sprawy o odszkodowanie.

