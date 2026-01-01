Chappell Roan pożegnała Brigitte Bardot. Teraz tłumaczy, że nie podzielała jej rasistowskich poglądów

fot. mat. pras.

Chappell Roan odniosła się do narastającej krytyki po tym, jak ujawniła, że Brigitte Bardot była inspiracją do jej utworu „Red Wine Supernova”. Artystka jasno podkreśliła, że nie popiera kontrowersyjnych i rasistowskich poglądów, z którymi dziś kojarzona jest legendarna francuska aktorka.

„Nie popieram tego, co reprezentowała”

Po śmierci Brigitte Bardot, Chappell Roan oddała jej hołd w mediach społecznościowych, przypominając, że ikona kina była inspiracją dla jednego z jej największych hitów. Wkrótce potem w sieci pojawiła się fala komentarzy, przypominających rasistowskie wypowiedzi, za które Bardot była wielokrotnie karana przez francuskie sądy.

W odpowiedzi Roan stanowczo zaznaczyła, że nie była świadoma tych poglądów i całkowicie się od nich odcina. Wprost napisała, że nie akceptuje „szalonych rzeczy”, które Bardot miała głosić w przeszłości.

Brigitte Bardot – ikona kina i postać pełna sprzeczności

Brigitte Bardot zapisała się w historii jako symbol francuskiego kina i seksapilu lat 60., a także jako zaangażowana aktywistka na rzecz praw zwierząt. Jednocześnie jej wizerunek został na trwałe obciążony przez wielokrotne oskarżenia o rasizm, krytykę ruchu #MeToo oraz bliskie relacje z francuską skrajną prawicą.

To właśnie te fakty wywołały oburzenie części fanów Chappell Roan po jej publicznym hołdzie dla aktorki.

Chappell Roan konsekwentna w swoich wartościach

Sama artystka od lat znana jest z otwartego wsparcia dla społeczności LGBTQ+ i osób transpłciowych. Niedawno uruchomiła projekt wspierający młodzież queerową, a podczas odbioru nagrody Grammy głośno skrytykowała przemysł muzyczny, domagając się godnych wynagrodzeń i opieki zdrowotnej dla artystów.

Jej reakcja na kontrowersje wokół Bardot pokazuje, że Roan chce jasno oddzielić artystyczną inspirację od światopoglądu osoby, która ją zainspirowała.