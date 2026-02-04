Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”

fot. mat. pras.

Chappell Roan zabrała głos po burzy, jaką w sieci wywołała jej stylizacja z gali Grammy Awards 2026. Artystka broni swojego odważnego wyboru, podkreślając, że nie widzi w nim nic skandalicznego, a całą dyskusję uważa za mocno przesadzoną.

Kontrowersyjna kreacja Chappell Roan na Grammy 2026

Podczas gali Grammy 2026, która odbyła się w Crypto.com Arena w Los Angeles, Chappell Roan pojawiła się na czerwonym dywanie w customowej kreacji domu mody Mugler. Suknia i peleryna były podwieszone na pierścieniach na sutkach, co natychmiast przyciągnęło uwagę fotoreporterów i internautów.

Stylizacja błyskawicznie stała się jednym z najczęściej komentowanych momentów ceremonii, a w mediach społecznościowych rozpoczęła się dyskusja na temat granic artystycznej ekspresji i prowokacji na czerwonym dywanie.

Artystka reaguje na krytykę w mediach społecznościowych

Dzień po gali Chappell Roan odniosła się do sprawy na Instagramie. W opisie zdjęcia z gali napisała:

„Śmieję się, bo nawet nie uważam, że ten strój jest AŻ TAK kontrowersyjny. Ten look jest po prostu niesamowity i dziwny. Polecam korzystanie z wolnej woli – to naprawdę zabawne i uwalniające”.

Wokalistka jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza przepraszać za swoją stylizację i traktuje ją jako element artystycznego manifestu.

Mugler, inspiracje z lat 90. i… protezy

Stylistka Chappell Roan, Genesis Webb, ujawniła, że za kreację odpowiada projektant Muglera – Miguel Castro Freitas. Inspiracją była kultowa kolekcja Manfreda Thierry’ego Muglera z sezonu wiosna–lato 1998.

Webb podkreśliła również, że artystka miała na sobie protezowane osłony sutków oraz sztuczne tatuaże, przygotowane specjalnie na ten wieczór przez makijażystkę Sashę Glasser.

„To nie jest casualowy look. To protezy – nie usuwajcie tego!” – zaznaczyła stylistka, odnosząc się do prób cenzurowania zdjęć w sieci.

Zmiana stylizacji i rola podczas gali

Podczas samej ceremonii Chappell Roan wystąpiła już w innej kreacji – beżowej, szyfonowej sukni w stylu greckim. Artystka pełniła rolę prezenterki i wręczyła nagrodę Best New Artist, którą odebrała Olivia Dean.

Choć Roan była nominowana w kategoriach Record of the Year oraz Best Pop Solo Performance za utwór „The Subway”, tym razem opuściła galę bez statuetki.