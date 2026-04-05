„Careless Whisper” uznane za najlepszą piosenkę wszech czasów

George wyprzedził Bryana Adamsa i Queen

2026.04.05

Brytyjska stacja Magic Radio ogłosiła wyniki corocznej ankiety słuchaczy, w której „ponadczasowy muzyczny hymn” zdobył utwór „Careless Whisper” wykonywany przez zespół George’a Michaela. Kolejne miejsca zajęli Bryan Adams z piosenką „Everything I Do I Do It For You” i Queen z „Bohemian Rhapsody”.

Andrew Ridgeley, współtwórca numeru z zespołu Wham!, powiedział:

„To ogromne wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumny. George byłby równie wzruszony, wiedząc, że ta piosenka – jeden z klejnotów w koronie – jest tak uwielbiana przez ludzi”.

Historia powstania utworu

  • George Michael skomponował główny motyw saksofonowy w wieku 17 lat, jadąc autobusem do pracy.
  • Razem z Andrew Ridgeley dokończyli utwór, który w 1984 r. został drugim singlem z albumu Make It Big.
  • Singiel pomógł Wham! zdobyć kontrakt płytowy i stał się kluczowym elementem kariery duetu.

Sukcesy i dziedzictwo

  • „Careless Whisper” to piosenka, która przetrwała próbę czasu – od premiery w 1984 r. do dziś cieszy się popularnością.
  • Oficjalny teledysk na YouTube przekroczył 1,5 miliarda odsłon.
  • Za utwór George Michael w wieku 21 lat otrzymał nagrodę Ivor Novello Songwriter Award, stając się najmłodszym laureatem tej nagrody.

Ten ponadczasowy przebój pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów pop w historii muzyki, a jego saksofonowy riff jest natychmiast rozpoznawalny na całym świecie.

