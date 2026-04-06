Cardi B dziękuje fanom w Arabii Saudyjskiej za lekcję o sławie

Cardi B podzieliła się refleksją na temat odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą jej status celebrytki, podczas wywiadu w programie Aspire with Emma Grede. Artystka wspomniała o spotkaniu z fanami w jednym z centrów handlowych w Arabii Saudyjskiej, które uświadomiło jej prawdziwy zasięg jej sławy.

Lekcja o międzynarodowej sławie

Cardi B opisała sytuację w mallu: „Wszyscy podchodzili do mnie. I wtedy pomyślałam: wow, naprawdę jestem wielka. Tak wiele osób mnie zna. Muszę wykorzystać tę chwilę teraz. To szaleństwo, gdy jesteś w innym kraju i widzisz, że naprawdę mnie znają.” Artystka podkreśliła, że takie doświadczenia uczą, by nie odkładać okazji na później: „Nie marnuj momentu. Możesz nie mieć takiej szansy ponownie.”

Sukcesy na trasie „Little Miss Drama”

Obecnie Cardi B promuje swoją trasę koncertową Little Miss Drama, która przyciąga tłumy i gościła specjalnych artystów, takich jak Lil’ Kim czy GloRillę w Madison Square Garden. Trasa dostarcza wielu emocjonujących momentów, mimo że niektóre sytuacje, jak przypadkowe wspomnienie byłego partnera Offseta, wywołują w Cardi B mieszane uczucia.

Znaczenie kontaktu z fanami

Spotkania z fanami w różnych częściach świata przypominają raperce o odpowiedzialności i wpływie, jaki ma jej publiczny wizerunek. Takie doświadczenia wzmacniają jej determinację, by wykorzystywać każdą okazję i cenić bezpośredni kontakt z fanami.