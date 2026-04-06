Cardi B dziękuje fanom w Arabii Saudyjskiej za lekcję o sławie

2026.04.06

Cardi B podzieliła się refleksją na temat odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą jej status celebrytki, podczas wywiadu w programie Aspire with Emma Grede. Artystka wspomniała o spotkaniu z fanami w jednym z centrów handlowych w Arabii Saudyjskiej, które uświadomiło jej prawdziwy zasięg jej sławy.

Lekcja o międzynarodowej sławie

Cardi B opisała sytuację w mallu:

„Wszyscy podchodzili do mnie. I wtedy pomyślałam: wow, naprawdę jestem wielka. Tak wiele osób mnie zna. Muszę wykorzystać tę chwilę teraz. To szaleństwo, gdy jesteś w innym kraju i widzisz, że naprawdę mnie znają.”

Artystka podkreśliła, że takie doświadczenia uczą, by nie odkładać okazji na później:

„Nie marnuj momentu. Możesz nie mieć takiej szansy ponownie.”

Sukcesy na trasie „Little Miss Drama”

Obecnie Cardi B promuje swoją trasę koncertową Little Miss Drama, która przyciąga tłumy i gościła specjalnych artystów, takich jak Lil’ Kim czy GloRillę w Madison Square Garden. Trasa dostarcza wielu emocjonujących momentów, mimo że niektóre sytuacje, jak przypadkowe wspomnienie byłego partnera Offseta, wywołują w Cardi B mieszane uczucia.

Znaczenie kontaktu z fanami

Spotkania z fanami w różnych częściach świata przypominają raperce o odpowiedzialności i wpływie, jaki ma jej publiczny wizerunek. Takie doświadczenia wzmacniają jej determinację, by wykorzystywać każdą okazję i cenić bezpośredni kontakt z fanami.

Popularne newsy

MBTM II 08112025 (94) Maja
NEWS

Miuosh: „Przez większą część twojego wykonania zastanawialiśmy się, czy śpiewasz po angielsku czy po węgiersku”

Popek 2026
NEWS

Zachowanie Popka zgłoszone do prokuratury. Skandal na konferencji Prime MMA

OWF_2023 zara larsson_piotr_tarasewicz_orange_stage_zara_larsson-15
NEWS

Zara Larsson broni Chappell Roan przed seksistowską krytyką

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

Doda IG 2025
NEWS

Doda pokazała byłego chłopaka i byłą dziewczynę na jednym filmie. „Najlepsi eks są z Ciechanowa”

Open'er Festival
NEWS

Open’er Festival 2026: jeden z zespołów odwołuje występ

Tekashi ZAZA
NEWS

Tekashi 6ix9ine po wyjściu z więzienia dostał nowy łańcuch wart miliony dolarów

Polecane

Michael Jackson press.

Nowe zdjęcia Michaela Jacksona z dziećmi wywołują burzę

Nieznane wcześniej fotografie ujawnione przez media

48 minut temu

Markowscy

Patrycja Markowska pokazała się z ojcem. Wspólny świąteczny jam na bal ...

Rodzinne święta i wspólne muzykowanie

13 godzin temu

Spice Girls

Mel B zaprzecza plotkom o trasie Spice Girls

"Musimy to zrobić we właściwy sposób"

13 godzin temu

KanyeWestTaras2

Kolejni sponsorzy wycofują się z Wireless Festival 2026 przez Kanye We ...

Reakcje polityczne i społeczne w Wielkiej Brytanii

13 godzin temu

OWF_2023 zara larsson_piotr_tarasewicz_orange_stage_zara_larsson-15

Zara Larsson broni Chappell Roan przed seksistowską krytyką

Kontrowersje wokół Chappell Roan

16 godzin temu

Pharrell_Williams__4_2016_P_Tarasewicz-105

Hotel, w który zainwestował Pharrell zadłużony na 150 milionów dolarów

Muzyk był jednym z pierwszych inwestorów wspierających projekt

16 godzin temu