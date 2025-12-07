Były ochroniarz Diddy’ego zdradza jak prywatne nagrania rapera trafiły do dokumentu 50 Centa

Były ochroniarz Diddy’ego ujawnia kulisy nagrań w dokumencie 50 Centa

Nowy miniserial dokumentalny Netflixa „Sean Combs: The Reckoning” wywołał kontrowersje w świecie hip-hopu. Zespół prawny Diddy’ego oskarżył 50 Centa i producentów dokumentu o nielegalne wykorzystanie nagrań, jednak były ochroniarz Bad Boy Records, Roger Bonds, uważa te zarzuty za nieprawdziwe.

Bonds tłumaczy kontekst nagrań

W krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Roger Bonds wyjaśnił, jak doszło do powstania materiału i dlaczego trafił on do rąk 50 Centa:

„Kiedy młodzi chłopcy przychodzą, Diddy zawsze pracuje tylko z młodymi wideofilmowcami, bo wie, że chcą tej okazji, by być z nim. Wynajmuje ich po niskiej cenie. Ale kiedy jesteś z nim całymi dniami – na jachcie, na statku, gdziekolwiek – Diddy chce, żeby wszystko było nagrywane. Dochodzi do porozumienia co do wynagrodzenia. Ale kiedy na fakturze pojawia się tyle godzin, których Diddy nie chce zapłacić, wideofilmowiec może zrobić z nagraniami, co chce. I wtedy trafiają do najwyższego oferenta – w tym przypadku do 50 Centa. To biznes. Nie wszyscy są lojalni do granic absurdu, zaufaj mi.”

Netflix broni legalności dokumentu

Platforma Netflix w oficjalnym oświadczeniu zdementowała zarzuty zespołu Diddy’ego: