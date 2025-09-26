Szukaj
Była gwiazda reprezentacji, jego ukochana i gwiazda popu – poznaliśmy gości Kuby Wojewódzkiego

2025.09.26

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Program Kuby Wojewódzkiego wrócił po wakacjach na antenę TVN-u. W odcinkach bieżącego sezonu nie brakuje muzycznych gości i wtorkowa odsłona show nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Gwiazda TVN-u zaprosiła do swojego talk show Julię Wieniawę, która świętuje dziś premierę albumu „Światłocienie”.

We wtorkowym odcinku poza Julią pojawią się także Tomasz Iwan i jego ukochana Karolina Woźniak, uczestnicy programu „Afryka Express” stacji TVN.

Kocham mieć swoje zdanie. Zawsze🎯 We wtorek wracamy z długiej podróży… – zapowiada odcinek gospodarz, zapraszając telewidzów przed ekrany o 22:40. W weekend w internecie pojawi się zwiastun programu.

