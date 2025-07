Była asystentka Kanyego Westa wysuwa coraz poważniejsze zarzuty przeciwko raperowi

fot. mat. pras.

Była osobista asystentka Kanye Westa wysuwa coraz poważniejsze zarzuty przeciwko raperowi. Teraz oskarża go o napaść seksualną i kilka innych okropnych rzeczy.

Lauren Pisciotta pierwotnie pozwała Ye w 2024 r. Kanye West miał wysyłać do niej niedwuznaczne wiadomości i filmy, a potem ją zwolnić. Reprezentujący kobietę prawnicy złożyli w tym tygodniu poprawioną wersję pozwu, w którym pojawia się dużo nowych, mocnych oskarżeń – napaść, pobicie, prześladowanie, napaść seksualna seksualne, handel, stręczycielstwo, przetrzymywanie jej i nie tylko.

Coraz poważniejsze zarzuty

Pisciotta twierdzi, że podczas jednej z podróży służbowych wspólnie z Ye zatrzymała się w hotelu w San Francisco, gdzie rozpoczynali budowę szkoły, którą miał prowadzić raper. Według dokumentów sądowych West miał się wówczas zacząć w niewybredny sposób zalecać do swojej asystentki. Lauren donosi, że kiedy próbowała go od siebie odsuwać, Ye miał pocałować ją w usta i pytać o to, jak wygląda jej pochwa. Relacjonując inny incydent, Pisciotta przekonuje, że w trakcie prac nad muzyką w pokoju hotelowym raper miał się masturbować w jej obecności i dotykać jej intymnych części ciała, po czym miał zasnąć w połowie zdania w trakcie rozmowy z nią.

Kobieta oskarża Ye także o to, że wepchnął penisa do jej ust, a kiedy błagała, by przestał, w pewnym momencie przeprosił ją i wyszedł z pokoju. Ponadto raper i producent miał oferować ją jako „prezent seksualny” jednemu ze swoich znajomych. Pisciotta przekonuje, że Ye „notorycznie oferował kobiety jako prezenty seksualne dla mężczyzn”.

Kanye West i jego otoczenie nie komentują pozwu.