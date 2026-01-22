CGM

Brooklyn Beckham planuje napisać książkę. Syn członkini Spice Girl zdradzi rodzinne sekrety?

Konflikt w rodzinie Beckhamów narasta

Brooklyn Beckham planuje napisać książkę. Syn członkini Spice Girl zdradzi rodzinne sekrety?

Brooklyn Beckham i jego rodzina od kilku dni są w centrum medialnej uwagi. 26-latek oskarżył rodziców – Davida i Victorię Beckham – o sabotowanie jego małżeństwa z Nicolą Peltz, kontrolowanie jego życia i nastawianie jego rodzeństwa przeciwko niemu. Brooklyn wcześniej zażądał, aby kontakt z nim odbywał się wyłącznie przez prawników.

Książka ujawniająca kulisy życia Brooklyna

Według najnowszych doniesień, Brooklyn Beckham jest bliski podpisania umowy wydawniczej na książkę, w której ma ujawnić szczegóły swojego życia i kulisy bycia synem słynnej pary. Wcześniej rozważano różne projekty, od książek kucharskich po albumy fotograficzne, ale teraz priorytetem jest osobista, biograficzna opowieść.

„Brooklyn zawsze mówił, że nie jest tym zainteresowany. Może kiedyś. Może w przyszłości. Ale nie teraz” – zdradziło źródło bliskie rodzinie.

Dlaczego Brooklyn zdecydował się na publikację?

Decyzja Brooklyna wynika z narastającego konfliktu i poczucia, że ktoś inny kontroluje narrację na jego temat. Po rozmowach z Nicolą Peltz i jej rodziną, Brooklyn postanowił w końcu opowiedzieć swoją wersję wydarzeń.

„Po raz pierwszy poważnie rozważa opowiedzenie swojej wersji wydarzeń, aby wyjaśnić sytuację. Ma dość tego, że inni przepisują ją za niego” – dodało źródło.

David i Victoria Beckham uważnie obserwują sytuację

Rodzice Brooklyna są świadomi wagi całej sprawy. Wiedzą, że każdy publiczny komentarz lub nacisk może sprawić, że syn pójdzie jeszcze dalej z ujawnieniem rodzinnych sekretów. Jak podkreślają informatorzy, jest to „gra w szachy”, a Beckhamowie starają się unikać popełniania błędów, które mogą eskalować konflikt.

Porównania do rodziny królewskiej

Sprawa Brooklyna Beckhama coraz częściej przypomina medialne dramaty innych znanych rodzin, takich jak konflikt księcia Harry’ego z rodziną Windsorów. Opinie ekspertów i dziennikarzy podkreślają, że historia Brooklyna może mieć poważne konsekwencje dla wizerunku całej rodziny Beckhamów.

