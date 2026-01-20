Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich”

Brooklyn Beckham wywołał prawdziwą burzę w sieci, publikując emocjonalne oświadczenie na Instagramie. 26-letni syn Davida i Victorii Beckhamów publicznie oskarżył rodziców o kontrolowanie jego życia oraz próby zniszczenia jego związku z żoną, Nicolą Peltz. Jak podkreślił, przez lata milczał, jednak tym razem postanowił „stanąć w obronie samego siebie”.

„Milczałem przez lata” – Brooklyn Beckham przerywa ciszę

W serii relacji na InstaStories Brooklyn wyznał, że przez długi czas robił wszystko, by rodzinne konflikty pozostały prywatne.

„Milczałem przez lata i robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby te sprawy pozostały prywatne. Niestety, moi rodzice i ich zespół nadal zwracali się do prasy, nie pozostawiając mi innego wyboru, jak tylko zabrać głos i powiedzieć prawdę” – napisał.

Podkreślił również, że po raz pierwszy w życiu czuje się wolny i nie zamierza dłużej walczyć o pojednanie z rodziną.

„Nie chcę pojednania z moją rodziną. Nie jestem kontrolowany – po raz pierwszy w życiu staję w obronie samego siebie”.

Oskarżenia wobec Victorii i Davida Beckhamów

Brooklyn zarzucił rodzicom manipulowanie narracją medialną i budowanie fałszywego obrazu „idealnej rodziny”. Według niego miało to bezpośredni wpływ na jego życie prywatne oraz relację z Nicolą Peltz.

„Przez całe moje życie moi rodzice kontrolowali narrację w mediach na temat naszej rodziny. Ostatnio na własne oczy widziałem, jak daleko są w stanie się posunąć, aby umieszczać w mediach niezliczone kłamstwa – najczęściej kosztem niewinnych ludzi”.

„Moi rodzice próbowali zniszczyć mój związek”

Najmocniejsze słowa dotyczyły relacji Brooklyna z żoną. Celebryta twierdzi, że Victoria i David Beckhamowie od dawna próbowali sabotować jego związek – jeszcze przed ślubem.

„Moi rodzice od dawna bezustannie próbowali zniszczyć mój związek – jeszcze przed moim ślubem – i to się nie skończyło”.

Brooklyn ujawnił również, że jego matka miała w ostatniej chwili wycofać się z zaprojektowania sukni ślubnej dla Nicoli, zmuszając ją do pilnych poszukiwań innej kreacji. Co więcej, rodzice mieli naciskać na niego, by przed ślubem podpisał zrzeczenie się praw do nazwiska Beckham.

„Na kilka tygodni przed naszym wielkim dniem moi rodzice wielokrotnie naciskali na mnie i próbowali mnie przekupić, abym podpisał zrzeczenie się praw do mojego nazwiska”.

Upokorzenie podczas ślubu

Brooklyn wrócił także do wydarzeń z dnia ślubu, które – jak twierdzi – były dla niego wyjątkowo bolesne. Opisał sytuację, w której Victoria Beckham miała przejąć zaplanowany pierwszy taniec pary młodej.

„Moja mama przejęła nasz pierwszy taniec – ten zaplanowany od tygodni jako romantyczny taniec z moją żoną do piosenki o miłości. Na oczach 500 gości weselnych Marc Anthony wezwał mnie na scenę – w momencie, w którym zgodnie z planem miał odbyć się mój romantyczny taniec z żoną – lecz zamiast tego czekała tam moja mama, aby zatańczyć ze mną. Tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej niekomfortowo, ani bardziej upokorzony. Chcieliśmy odnowić nasze przysięgi, aby stworzyć nowe wspomnienia z dnia ślubu – takie, które przyniosą nam radość i szczęście, a nie lęk i wstyd”.

„Marka Beckham jest na pierwszym miejscu”

W dalszej części oświadczenia Brooklyn stwierdził, że dla jego rodziców ważniejszy od relacji rodzinnych jest wizerunek medialny i biznesowa marka.

„Moja rodzina ceni publiczną promocję i współprace reklamowe ponad wszystko inne. Marka Beckham jest na pierwszym miejscu”.

Przywołał również sytuację, w której Victoria Beckham miała odmówić wsparcia inicjatywy Nicoli związanej z ratowaniem zwierząt poszkodowanych podczas pożarów w Los Angeles.

O kontroli i odcięciu się od rodziny

Brooklyn Beckham zaprzeczył narracji, jakoby to Nicola Peltz miała go kontrolować.

„Narracja, że to moja żona mnie kontroluje, jest całkowitym odwróceniem prawdy. Przez większość życia to moi rodzice mnie kontrolowali”.

Jak przyznał, dopiero odcięcie się od rodziny przyniosło mu spokój i ulgę. Obecnie kontakt z rodzicami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem prawników, choć Brooklyn utrzymuje relacje z dziadkami.

Czy to początek otwartej wojny w jednej z najsłynniejszych rodzin show-biznesu? Wszystko wskazuje na to, że konflikt Beckhamów dopiero się rozkręca.

Kim jest Victoria Beckham?

Victoria Beckham to brytyjska projektantka mody, bizneswoman i była piosenkarka. Szeroką popularność zdobyła w latach 90. jako członkini kultowego girlsbandu Spice Girls, gdzie występowała pod pseudonimem „Posh Spice”. Po zakończeniu kariery muzycznej z powodzeniem odnalazła się w świecie mody, tworząc własną luksusową markę odzieżową cenioną na całym świecie. Prywatnie jest żoną byłego piłkarza Davida Beckhama i matką czwórki dzieci.