CGM

Britney Spears krytykuje rodzinę za spędzenie Świąt bez niej

Rodzinne zdjęcie, które wywołało komentarz Spears

2025.12.29

opublikował:

Britney Spears krytykuje rodzinę za spędzenie Świąt bez niej

Britney Spears skrytykowała swoją rodzinę za rzekome pominięcie jej w świątecznych obchodach Bożego Narodzenia. W mediach społecznościowych gwiazda wyraziła swoje rozgoryczenie i skierowała sarkastyczne słowa pod adresem bliskich.

Rodzinne zdjęcie, które wywołało komentarz Spears

W zeszłym tygodniu młodsza siostra Britney, Jamie Lynn Spears, opublikowała zdjęcie świąteczne zrobione w gronie rodzinnym. Na fotografii znalazła się Jamie Lynn z mężem Jamie Watsonem, córkami Maddie (17 lat) i Ivey (7 lat), matką Lynne Spears oraz 20-letnim synem Britney, Seanem Prestonem Federline.

Britney na Instagramie napisała:

„Spóźnione wesołych świąt dla mojej pięknej rodziny, która nigdy mnie nie obraziła, nie wyrządziła krzywdy ani nie spowodowała traumy nie do naprawienia … Mojej drogiej, słodkiej i niewinnej rodzinie… przepraszam, byłam zajęta w te Święta, ale na pewno wkrótce się pojawię i zaskoczę was.”

Słowa wsparcia dla siostrzenicy

Gwiazda poświęciła również kilka słów swojej młodszej siostrzenicy, Ivey:

„Chcę cię przytulić, moja kochana… Bóg z wami, przyjaciele.”

Wcześniej w tym tygodniu magazyn People poinformował, że Britney spędziła Boże Narodzenie z drugim synem, Jaydenem Jamesem Federlinem.

Trudne relacje rodzinne po zakończeniu kurateli

Britney Spears od czasu zakończenia 13-letniej kurateli w listopadzie 2021 r. pozostaje w napiętych stosunkach z rodziną. W ostatnich postach w mediach społecznościowych wskazywała jednak na lepsze relacje z synami, Seanem i Jaydenem.

Przedstawiciele Jamie Lynn Spears nie skomentowali jeszcze ostatniego wpisu Britney.

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci
NEWS

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło
NEWS

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy
NEWS

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?
NEWS

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie
NEWS

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”
NEWS

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

Polecane

FOTO
Fokus i Rahim domykają 25 lat historii i otwierają nowy rozdział. Katowice dostały pełen przekrój

Fokus i Rahim domykają 25 lat historii i otwierają nowy rozdział. Kato ...

Jubileuszowy koncert „Od Zet do A. 25 lat” zamknął wspólną historię artystów

3 godziny temu

CGM
Dominika Chorosińska z PiSu krytykuje Michała Szpaka za występ w kościele

Dominika Chorosińska z PiSu krytykuje Michała Szpaka za występ w kości ...

"Kościół nie jest estradą, a wiara nie jest rekwizytem"

6 godzin temu

CGM
Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”

7 godzin temu

CGM
Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczące ...

Piosenkarz country złożył pozew przeciwko Carey

7 godzin temu

CGM
Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

„Chcę wszystko zbudować własnymi siłami”

7 godzin temu

CGM
Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas występu komika Deona Cole’a

Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas wystę ...

Ye zaskoczył fanów na scenie

7 godzin temu