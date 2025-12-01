CGM

Britney Spears dzieli się refleksją o cierpieniu i mrocznych chwilach

Emocjonalny post gwiazdy

2025.12.01

Britney Spears dzieli się refleksją o cierpieniu i mrocznych chwilach

Britney Spears opublikowała w weekend tajemniczy i poruszający post na Instagramie, w którym porusza kwestie cierpienia, „mroku” oraz osobistego rozwoju. Artystka udostępniła nowy film taneczny w panterkowym body i czarnych szpilkach, tańcząc do utworu Adele „Send My Love (To Your New Lover)”.

Refleksja nad trudnymi doświadczeniami

W poście Britney przyznała, że ostatnio dużo myślała o życiu i trudnych doświadczeniach. Podkreśliła, że chwile smutku i ciemności mogą prowadzić do wzrostu, a czasem z cierpienia rodzą się piękne rzeczy, które pomagają innym poczuć się mniej samotnymi. Artystka zachęcała do wyrażania emocji w sposób szczery, nawet jeśli wydają się „dziecinne” lub „śmieszne”, i pielęgnowania w sobie wrażliwego „dziecka”.

Przerwa na humor i Święto Dziękczynienia

Britney nie poprzestała na refleksjach – w humorystycznym tonie przyznała, że przesadziła z jedzeniem podczas Święta Dziękczynienia i „oszukiwała” swoją dietę, ale każdą chwilę tego doświadczenia wspominała z uśmiechem.

