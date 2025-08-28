Szukaj
CGM

Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. Paul Gallagher stanął przed sądem

59-latek został w lipcu formalnie oskarżony przez Scotland Yard

2025.08.28

opublikował:

Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. Paul Gallagher stanął przed sądem

Paul Gallagher, starszy brat członków Oasis – Liama i Noela – stanął przed sądem, gdzie usłyszał poważne zarzuty dotyczące gwałtu i napaści seksualnej.

Zarzuty wobec Paula Gallaghera

59-latek został w lipcu formalnie oskarżony przez Scotland Yard o szereg brutalnych przestępstw seksualnych. Według ustaleń The Telegraph, dotyczą one okresu 2022–2024 i obejmują m.in.: gwałt, trzy przypadki napaści seksualnej, trzy przypadki celowego duszenia, dwa przypadki gróźb karalnych i stosowanie przemocy i kontroli psychicznej.

Krótka rozprawa w Londynie

W środę, 27 sierpnia, Gallagher pojawił się na krótkiej, pięciominutowej rozprawie w Westminster Magistrates’ Court. Jak podaje Sky News, ograniczył się do potwierdzenia swoich danych osobowych i nie złożył jeszcze wyjaśnień ani nie przyznał się do winy.

Mężczyzna został zwolniony za kaucją do kolejnej rozprawy, zaplanowanej na 24 września w Harrow Crown Court.

Kim jest Paul Gallagher?

Paul Gallagher jest rok starszy od Noela i siedem lat starszy od Liama. W przeszłości pracował jako fotograf i DJ, a w programie trasy koncertowej Oasis na 2025 rok widniał jako tour DJ. Media donoszą jednak, że nie towarzyszył zespołowi podczas ostatnich występów.

Choć wychowywał się razem z braćmi w Burnage (Manchester), nigdy nie był częścią legendarnej grupy Britpopowej. Jak ustalił The Telegraph, mieszkanie w północnym Londynie, w którym obecnie mieszka, kupił mu Noel w 2004 roku.

Oasis w trasie koncertowej

W dniu, gdy Paul Gallagher stawał przed sądem, Oasis rozpoczęli swoją trasę koncertową po Ameryce Północnej.

 

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Polecane

CGM
Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewykorzystany”

Kayah gorzko o Viki Gabor: „Z bólem twierdzę, że potencjał jest niewyk ...

„Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej"

6 minut temu

CGM
Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift i Travisowi Kelce zaręczyn

Lil Wayne przerwał koncert w Kansas City, by pogratulować Taylor Swift ...

„Traylor! Tak ich nazywamy”

46 minut temu

CGM
16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terrorystycznego na koncercie Taylor Swift

16-latek skazany w Niemczech za wspieranie planowanego ataku terroryst ...

Nastolatek, pochodzący z Syrii, miał od dawna sympatyzować z ideologią ISIS

1 godzinę temu

CGM
Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To ...

Raper pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z gwiazdorem

1 godzinę temu

CGM
Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasis

Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasi ...

Po 30 latach Oasis nadal kryją w sobie tajemnice.

10 godzin temu

CGM
Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie kon ...

Lider Ich Troje gościem Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego

10 godzin temu