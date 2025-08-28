Brat Noela i Liama Gallagherów oskarżony o gwałt i napaść seksualną. Paul Gallagher stanął przed sądem

Paul Gallagher, starszy brat członków Oasis – Liama i Noela – stanął przed sądem, gdzie usłyszał poważne zarzuty dotyczące gwałtu i napaści seksualnej.

Zarzuty wobec Paula Gallaghera

59-latek został w lipcu formalnie oskarżony przez Scotland Yard o szereg brutalnych przestępstw seksualnych. Według ustaleń The Telegraph, dotyczą one okresu 2022–2024 i obejmują m.in.: gwałt, trzy przypadki napaści seksualnej, trzy przypadki celowego duszenia, dwa przypadki gróźb karalnych i stosowanie przemocy i kontroli psychicznej.

Krótka rozprawa w Londynie

W środę, 27 sierpnia, Gallagher pojawił się na krótkiej, pięciominutowej rozprawie w Westminster Magistrates’ Court. Jak podaje Sky News, ograniczył się do potwierdzenia swoich danych osobowych i nie złożył jeszcze wyjaśnień ani nie przyznał się do winy.

Mężczyzna został zwolniony za kaucją do kolejnej rozprawy, zaplanowanej na 24 września w Harrow Crown Court.

Kim jest Paul Gallagher?

Paul Gallagher jest rok starszy od Noela i siedem lat starszy od Liama. W przeszłości pracował jako fotograf i DJ, a w programie trasy koncertowej Oasis na 2025 rok widniał jako tour DJ. Media donoszą jednak, że nie towarzyszył zespołowi podczas ostatnich występów.

Choć wychowywał się razem z braćmi w Burnage (Manchester), nigdy nie był częścią legendarnej grupy Britpopowej. Jak ustalił The Telegraph, mieszkanie w północnym Londynie, w którym obecnie mieszka, kupił mu Noel w 2004 roku.

Oasis w trasie koncertowej

W dniu, gdy Paul Gallagher stawał przed sądem, Oasis rozpoczęli swoją trasę koncertową po Ameryce Północnej.