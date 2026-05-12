BOKKA zakończyła europejską trasę z Archive. Polski zespół zobaczyło ponad 20 tysięcy fanów

BOKKA zakończyła intensywną europejską trasę koncertową u boku Archive. Seria koncertów promujących nowy album Archive „Glass Minds” objęła kilkanaście europejskich miast i przyciągnęła ponad 20 tysięcy słuchaczy. Wszystkie koncerty zostały wyprzedane, a polski zespół miał okazję zaprezentować swoją twórczość przed międzynarodową publicznością.

Europejska trasa Archive i BOKKI

Trasa rozpoczęła się w marcu koncertem w słynnym Paradiso w Amsterdamie. Następnie muzycy odwiedzili m.in.:

Paryż

Monachium

Wiedeń

Hamburg

Lozanna

Finał trasy odbył się w londyńskiej sali O2 Shepherd’s Bush Empire.

BOKKA promowała album „White Room”

Podczas każdego koncertu BOKKA prezentowała materiał ze swojego albumu „White Room”, który został nominowany do Fryderyki.

Największe zainteresowanie wzbudziły koncerty w paryskiej La Seine Musicale oraz na warszawskim COS Torwar, gdzie publiczność wyjątkowo entuzjastycznie przyjęła występy polskiego zespołu.

Zespół o trasie: „To była misja i przygoda”

Muzycy BOKKI podkreślają, że wyjazd z Archive był dla nich ogromnym doświadczeniem i testem koncertowym. Jak przyznali, nie spodziewali się aż tak pozytywnej reakcji publiczności w całej Europie.

„Ruszając w trasę z Archive, nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Ale w najśmielszych marzeniach nie przypuszczaliśmy, że zagramy dla wypełnionych po brzegi sal, a publiczność będzie nas witała oklaskami. To była misja, przygoda i test. Moglibyśmy tak żyć” – mówi zespół.

Współpraca z Archive i remix „Patterns”

Efektem wspólnej trasy okazała się również muzyczna współpraca. BOKKA przygotowała remix utworu „Patterns”, który znalazł się na rozszerzonej wersji albumu „Glass Minds”.

Na wydawnictwie pojawili się również artyści tacy jak:

Warmduscher

Pye Corner Audio

Matthew Herbert

BOKKA coraz mocniej zaznacza obecność za granicą

To nie pierwszy raz, gdy BOKKA przyciąga uwagę międzynarodowej publiczności. Już wcześniej zespół był zauważany przez zagraniczne media muzyczne, w tym Pitchfork.

Muzycy występowali także na renomowanych europejskich festiwalach:

The Great Escape

Reeperbahn Festival

Eurosonic Noorderslag

Kolejny koncert już w Katowicach

Po zakończeniu europejskiej trasy BOKKA wraca do Polski. Najbliższy koncert zespołu odbędzie się podczas Tauron Nowa Muzyka Katowice już 5 czerwca.

Organizacja trasy była wspierana przez Instytut Adama Mickiewicza, który od lat promuje polskich artystów na zagranicznych rynkach muzycznych.