Muzyka Kendricka Lamara znika z jednej z platform streamingowych?

W sieci pojawiło się spore zamieszanie po tym, jak część twórczości Kendricka Lamara zniknęła z Apple Music. Użytkownicy zauważyli, że album „GNX” oraz utwór „Euphoria” nie są już dostępne w serwisie, mimo że nadal można je znaleźć m.in. na Spotify.

Co zniknęło z Apple Music?

Według doniesień fanów i obserwatorów branży:

album „GNX” Kendricka Lamara nie wyświetla się w Apple Music,

utwór „Euphoria” również został usunięty lub jest niedostępny,

część innych nagrań artysty nadal pozostaje w serwisie.

Co ciekawe, inne utwory rapera, w tym „Not Like Us” oraz „Meet the Grahams”, nadal są dostępne na platformach streamingowych.

Zamieszanie i brak oficjalnego wyjaśnienia

Na ten moment nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie ze strony zespołu Kendricka Lamara ani Apple. Brak albumu w serwisie wywołał spekulacje – od możliwego błędu technicznego, przez kwestie licencyjne, aż po celowe działanie związane z zarządzaniem katalogiem artysty.

Fani zwracają uwagę, że sytuacja dotyczy wyłącznie Apple Music, ponieważ w innych serwisach streamingowych materiał Lamara pozostaje dostępny.

Czy to tylko błąd?

W przeszłości zdarzały się już sytuacje, w których albumy tymczasowo znikały z platform streamingowych z powodów technicznych lub licencyjnych. W wielu przypadkach wracały one do serwisów po kilku godzinach lub dniach.

Na razie jednak brak „GNX” i „Euphorii” w Apple Music pozostaje niewyjaśniony.