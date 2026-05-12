Glaive rusza w światową trasę koncertową 2026. Na mapie także Warszawa

Glaive ogłosił globalną trasę koncertową na 2026 rok. Artysta odwiedzi zarówno Amerykę Północną, jak i Europę, promując nowy wspólny album nagrany z producentem kurtains.
Polscy fani również mają powody do radości – koncert w Warszawie odbędzie się już 25 listopada 2026 roku.
Glaive i kurtains promują album „God Save The Three”
Nowe tournée związane jest z premierą albumu „God Save The Three”, który już po premierze zebrał bardzo dobre recenzje w zagranicznych mediach muzycznych.
Projekt powstał we współpracy:
Artyści od lat współpracują ze sobą przy projektach łączących hyperpop, elektronikę i alternatywny pop.
Koncert Glaive’a w Warszawie
Polski przystanek trasy odbędzie się:
- 25 listopada 2026 roku, w klubie OCZKI w Warszawie.
Sprzedaż biletów – terminy
Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.
Harmonogram sprzedaży prezentuje się następująco:
- przedsprzedaż artysty – 14 maja, godz. 10:00,
- przedsprzedaż Spotify – 14 maja, godz. 12:00,
- przedsprzedaż Ticketmaster – 14 maja, godz. 12:00,
- sprzedaż ogólna – 15 maja, godz. 10:00.
Bilety będą dostępne na stronie LiveNation.pl
Europejska część trasy
W ramach europejskiego tournée Glaive odwiedzi m.in.:
- Berlin,
- Hamburg,
- Kopenhaga,
- Sztokholm,
- Oslo,
- Mediolan,
- Wiedeń,
- Paryż,
- Bruksela.
Kim jest Glaive?
Glaive należy do najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli nowej generacji sceny hyperpopowej i alternatywnej elektroniki.
Popularność przyniosły mu projekty:
- „cypress grove”,
- „all dogs go to heaven”,
- „then i’ll be happy”,
- „May It Never Falter”.
Jego muzyka była wielokrotnie opisywana przez media takie jak „The New York Times”, „Vogue”, „GQ” czy „The FADER”.
Tracklista albumu „God Save The Three”
Na albumie znalazły się m.in. utwory:
- „Weston Super Mare”
- „Half Two”
- „The Band”
- „Yaya Touré”
- „Spinning Around”
- „The Front”
- „Crisis”