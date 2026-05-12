Glaive rusza w światową trasę koncertową 2026. Na mapie także Warszawa

Glaive ogłosił globalną trasę koncertową na 2026 rok. Artysta odwiedzi zarówno Amerykę Północną, jak i Europę, promując nowy wspólny album nagrany z producentem kurtains.

Polscy fani również mają powody do radości – koncert w Warszawie odbędzie się już 25 listopada 2026 roku.

Glaive i kurtains promują album „God Save The Three”

Nowe tournée związane jest z premierą albumu „God Save The Three”, który już po premierze zebrał bardzo dobre recenzje w zagranicznych mediach muzycznych.

Projekt powstał we współpracy:

Glaive ,

, kurtains .

Artyści od lat współpracują ze sobą przy projektach łączących hyperpop, elektronikę i alternatywny pop.

Koncert Glaive’a w Warszawie

Polski przystanek trasy odbędzie się:

25 listopada 2026 roku, w klubie OCZKI w Warszawie.