CGM

Glaive rusza w światową trasę koncertową 2026. Na mapie także Warszawa

Glaive należy do przedstawicieli nowej generacji sceny hyperpopowej i alternatywnej elektroniki

2026.05.12

opublikował:

Glaived040ok

Glaive ogłosił globalną trasę koncertową na 2026 rok. Artysta odwiedzi zarówno Amerykę Północną, jak i Europę, promując nowy wspólny album nagrany z producentem kurtains.

Polscy fani również mają powody do radości – koncert w Warszawie odbędzie się już 25 listopada 2026 roku.

Glaive i kurtains promują album „God Save The Three”

Nowe tournée związane jest z premierą albumu „God Save The Three”, który już po premierze zebrał bardzo dobre recenzje w zagranicznych mediach muzycznych.

Projekt powstał we współpracy:

  • Glaive,
  • kurtains.

Artyści od lat współpracują ze sobą przy projektach łączących hyperpop, elektronikę i alternatywny pop.

Koncert Glaive’a w Warszawie

Polski przystanek trasy odbędzie się:

  • 25 listopada 2026 roku, w klubie OCZKI w Warszawie.

Sprzedaż biletów – terminy

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

Harmonogram sprzedaży prezentuje się następująco:

  • przedsprzedaż artysty – 14 maja, godz. 10:00,
  • przedsprzedaż Spotify – 14 maja, godz. 12:00,
  • przedsprzedaż Ticketmaster – 14 maja, godz. 12:00,
  • sprzedaż ogólna – 15 maja, godz. 10:00.

Bilety będą dostępne na stronie LiveNation.pl

Europejska część trasy

W ramach europejskiego tournée Glaive odwiedzi m.in.:

  • Berlin,
  • Hamburg,
  • Kopenhaga,
  • Sztokholm,
  • Oslo,
  • Mediolan,
  • Wiedeń,
  • Paryż,
  • Bruksela.

Kim jest Glaive?

Glaive należy do najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli nowej generacji sceny hyperpopowej i alternatywnej elektroniki.

Popularność przyniosły mu projekty:

  • „cypress grove”,
  • „all dogs go to heaven”,
  • „then i’ll be happy”,
  • „May It Never Falter”.

Jego muzyka była wielokrotnie opisywana przez media takie jak „The New York Times”, „Vogue”, „GQ” czy „The FADER”.

Tracklista albumu „God Save The Three”

Na albumie znalazły się m.in. utwory:

  • „Weston Super Mare”
  • „Half Two”
  • „The Band”
  • „Yaya Touré”
  • „Spinning Around”
  • „The Front”
  • „Crisis”

Tagi


Popularne newsy

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8
NEWS

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Łona na gali Fryderyki
NEWS

Łona został radcą prawnym. Raper rozpoczął nowy etap kariery

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. EBU zareagowała błyskawicznie

NEWS

Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32
NEWS

Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zgody artystki i pozew na 15 mln dolarów

Mick Jagger
NEWS

Mick Jagger ujawnia, że od lat jest fanem Zara Larsson. „Ona dla mnie nigdy nie zniknęła”

Polecane

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande zapowiada nowy singiel i album „petal”

Premiery już w maju i lipcu 2026

48 minut temu

CGM
playboi carti kadr

Ochrona Playboi Cartiego starła się fotografem pracującym na festiwalu ...

Fotograf miał zostać powalony na ziemię

48 minut temu

CGM
_Daria Zawialow PGE Proba 07.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-12

Powrót Darii Zawiałow coraz bliżej. Start sprzedaży biletów na trasę & ...

Nowy album w drodze

49 minut temu

CGM
Mata 2026

Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Raper przedstawił tracklisty trzech nadchodzących albumów, ujawniając łącznie 33 utwory

1 godzinę temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem ...

Raoer przeszedł metamorfozę

2 godziny temu

CGM
Diddy 2023

Diddy i żona księcia Andrzeja mieli relację typu „friends with b ...

W tle sprawy partnerka Jeffrey'a Epsteina

2 godziny temu