Diddy i żona księcia Andrzeja mieli relację typu „friends with benefits”? Autork książki stoi za swoimi słowami

W tle sprawy partnerka Jeffrey'a Epsteina

2026.05.12

Brytyjski pisarz i historyk Andrew Lownie podtrzymuje kontrowersyjne twierdzenia dotyczące relacji między Sarą Ferguson a Seanem Combsem. Autor twierdzi, że byli oni przez lata związani relacją typu „friends with benefits”.

Kontrowersyjna książka o rodzinie Yorków

Nowe informacje pojawiły się w rozszerzonej wersji książki „Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, która opisuje losy Saray Ferguson oraz Księcia Andrzeja.

Andrew Lownie twierdzi, że jego ustalenia opierają się na relacjach byłych współpracowników Diddy’ego oraz osób związanych z otoczeniem księżnej Yorku. Autor podkreśla, że „stoi za swoimi słowami” i uważa materiał za dobrze udokumentowany.

Rzekoma relacja z Diddy’m

Według publikacji Sarah Ferguson miała poznać Seana Combsa na początku lat 2000. Relacja miała rozpocząć się po jednym z ekskluzywnych przyjęć organizowanych przez Ghislaine Maxwell.

Autor książki twierdzi, że para spotykała się przez lata w luksusowych hotelach, a sam Diddy miał chwalić się znajomością z członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej.

Otoczenie Ferguson zaprzecza oskarżeniom

Osoby związane z Sarah Ferguson stanowczo odrzuciły wszystkie doniesienia, określając je jako „całkowicie zmyślone” i pozbawione podstaw.

Mimo tego Andrew Lownie utrzymuje, że posiada wiarygodne źródła i świadectwa osób z otoczenia zarówno Ferguson, jak i Diddy’ego.

Powrót sprawy Epsteina i Ghislaine Maxwell

Publikacja ponownie zwróciła uwagę mediów na dawne kontakty Sary Ferguson z osobami powiązanymi z Jeffreyem Epsteinem.

W książce przypomniano również wcześniejsze kontrowersje związane z ujawnionymi wiadomościami e-mail oraz relacjami Ferguson z Ghislaine Maxwell, która została skazana za udział w procederze wykorzystywania nieletnich dziewcząt.

