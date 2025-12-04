Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Decyzja o uczestnictwie Izraela w przyszłorocznej Eurowizji 2026 wywołała falę kontrowersji wśród państw członkowskich. Spotkanie blisko 50 nadawców potwierdziło obecność Izraela w konkursie, co spotkało się z natychmiastowym sprzeciwem kilku krajów.

Dlaczego kraje wycofują się z konkursu?

Holandia, Hiszpania, Słowenia i Irlandia ogłosiły, że nie wezmą udziału w Eurowizji 2026. Holenderski nadawca AVROTROS podkreślił, że udział Izraela w konkursie jest nie do zaakceptowania ze względów politycznych i humanitarnych.

„To nie była łatwa decyzja, bo nie podjęliśmy jej w jedną noc. Konkurs Piosenki Eurowizji jest dla nas niezwykle cenny. Kultura łączy, ale nie za wszelką cenę. To, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, przekracza nasze granice. Uniwersalne wartości, takie jak człowieczeństwo i wolność prasy, zostały poważnie naruszone i nie podlegają negocjacjom” – powiedział dyrektor zarządzający AVROTROS, Taco Zimmerman.

Podobne stanowisko zajęli hiszpańscy nadawcy RTVE, a prezes RTV Słowenii, Natalija Gorščak, podkreśliła, że konkurs został „użyty w celach politycznych” przez izraelski rząd. Irlandia również potwierdziła swoją rezygnację, wskazując na zagrożenia humanitarne w Strefie Gazy.

Izrael nadal uczestniczy w Eurowizji

Mimo sprzeciwów, Izrael oficjalnie weźmie udział w konkursie. Nadawcy zadecydowali o wprowadzeniu nowych zasad, mających chronić integralność Eurowizji, jednak kontrowersje polityczne nie zostały całkowicie wyeliminowane.

Decyzja ta pokazuje, że Konkurs Piosenki Eurowizji nie pozostaje neutralny w obliczu międzynarodowych konfliktów, a sprawy polityczne coraz częściej wpływają na udział państw w wydarzeniu muzycznym.

Co dalej z Eurowizją 2026?

Brak udziału Holandii, Hiszpanii, Słowenii i Irlandii sprawia, że przyszłoroczna Eurowizja będzie pozbawiona kilku krajów członkowskich. Decyzja ta wzmacnia debatę na temat roli polityki w muzycznych konkursach międzynarodowych i stawia pytanie, czy inne kraje również powinny rozważyć bojkot.

Fani konkursu wciąż zastanawiają się, jak brak tych państw wpłynie na przebieg wydarzenia i widoczność artystów w europejskim show.