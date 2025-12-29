CGM

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”

2025.12.29

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Blueface ponownie wywołał dyskusję w sieci, ujawniając swoje nietypowe podejście do związków. Artysta w niedawnym livestreamie opowiedział, dlaczego zawsze chce mieć „przynajmniej trzy” kobiety w swoim życiu.

Trzy kobiety w jego „rosterze”

Blueface tłumaczy swój wybór wprost:

„Potrzebuję głównej dziewczyny, boku i kumpeli, która po prostu chce się bawić. Moja główna dziewczyna, kocham ją, czasem doprowadza mnie do szału. Wtedy wchodzi boczna dziewczyna i sprawia, że doceniam moją główną jeszcze bardziej, bo boczna po prostu mi się podoba.”

Trzecia osoba, według rapera, pełni rolę „kumpeli do zabawy”:

„Z nią mogę gadać o moich bocznych, a ona może gadać o swoich facetach, a potem możemy po prostu się bawić. Tak to działa u mnie. Nie wiem, jak u was.”

Kogo wybierze Blueface?

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”:

„Nikt jeszcze nie został wybrany. Mam kilka topowych kandydek, ale jeszcze nie doszliśmy tak daleko.”

Wśród potencjalnych „zawodniczek” pojawiła się Nevaeh Akira, która w żartobliwej rozmowie odpowiedziała: „Może”, gdy Blueface zapytał, czy chce „rozpocząć sezon dla Blueface Cavaliers”.

Reakcje fanów

Opinie w sieci były mieszane. Niektórzy komentujący stwierdzili, że takie podejście jest powszechne:

„Tak większość facetów działa po cichu. Już się tym nie przejmuję lol.”

Inni zaś zwracali uwagę na humorystyczny ton wypowiedzi rapera i porównania do „złotych retrieverów”, które miałyby wypełnić jego „role” w sposób dosłowny.

