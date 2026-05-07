Blueface twierdzi, że Chrisean Jr. nie jest jego synem. Kolejny rozdział głośnego konfliktu

Relacja pomiędzy Bluefacme i Chrisean Rock od lat wzbudza ogromne emocje

2026.05.07

Relacja pomiędzy Bluefacem i Chrisean Rock od lat wzbudza ogromne emocje w mediach społecznościowych oraz amerykańskim show-biznesie. Tym razem konflikt ponownie wybuchł publicznie po występie rapera w programie „The Jason Lee Show”, gdzie padły kolejne kontrowersyjne oskarżenia.

Blueface podważa ojcostwo Chrisean Jr.

Podczas rozmowy z Jason Lee raper ponownie stwierdził, że nie uważa Chrisean Jr. za swojego biologicznego syna. Według Blueface’a ojcem dziecka ma być były partner Chrisean Rock.

To nie pierwszy raz, gdy artysta publicznie podważa swoje ojcostwo. Temat od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie internautów oraz fanów celebrytów, szczególnie że relacja pomiędzy byłymi partnerami od dawna jest bardzo burzliwa.

Konflikt Blueface i Chrisean Rock trwa od lat

Związek Blueface’a i Chrisean Rock od początku był pełen skandali, rozstań oraz publicznych kłótni. Para wielokrotnie trafiała na nagłówki mediów plotkarskich za sprawą transmisji live, awantur w sieci oraz kontrowersyjnych wypowiedzi.

Po wyjściu rapera z więzienia sytuacja między nimi jeszcze bardziej się zaostrzyła. Obecnie Blueface związany jest z nową partnerką — Nevaeh — z którą oczekuje narodzin dziecka.

Oskarżenia wobec Chrisean Rock

W wywiadzie dla BET Blueface posunął się jeszcze dalej, oskarżając Chrisean Rock o próbę „ustawienia go” na początku ich relacji. Raper określił byłą partnerkę mianem „set-up artist”, sugerując, że mogła próbować doprowadzić do jego okradzenia.

To kolejne mocne oskarżenia kierowane publicznie wobec influencerki. Wypowiedzi szybko wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych, gdzie internauci ponownie podzielili się na dwa obozy wspierające każdą ze stron konfliktu.

Blueface przyznał, dlaczego trwał w relacji

Jednym z najbardziej zaskakujących momentów wywiadu było szczere wyznanie rapera dotyczące powodów pozostawania w związku z Chrisean Rock. Blueface stwierdził, że ich relacja miała ogromny potencjał medialny i finansowy.

Według niego wspólne projekty oraz reality show przynosiły duże zainteresowanie i były korzystne biznesowo. Dla wielu widzów była to kontrowersyjna, ale jednocześnie mało zaskakująca deklaracja, biorąc pod uwagę historię ich publicznej relacji.

Chrisean Jr. i internetowe kontrowersje

W ostatnich miesiącach w sieci pojawiały się również dyskusje dotyczące wychowywania małego Chrisean Jr. Niektórzy internauci spekulowali nawet o stanie zdrowia dziecka, co wywołało szeroką debatę i krytykę wobec publikowania prywatnych spraw rodzinnych w internecie.

W dyskusję angażowała się także matka Blueface’a — Karlissa Saffold — która wielokrotnie komentowała sytuację publicznie.

Burzliwa relacja nadal przyciąga uwagę mediów

Choć zarówno Blueface, jak i Chrisean Rock wielokrotnie deklarowali zakończenie konfliktu, ich relacja wciąż pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów amerykańskiego internetu i świata hip-hopu.

Wywiad w „The Jason Lee Show” ponownie rozpalił zainteresowanie fanów i mediów, a kolejne wypowiedzi rapera prawdopodobnie jeszcze długo będą szeroko komentowane.

 

