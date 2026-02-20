CGM

Blanka prezentuje poruszającą balladę „I'm Just A Human"

To pierwsza ballada w dorobku artystki

2026.02.20

Blanka prezentuje poruszającą balladę „I’m Just A Human”

Blanka powraca z nowym singlem „I’m Just A Human”, który wyznacza nowy rozdział w jej karierze muzycznej. To pierwsza ballada w dorobku artystki – szczera, emocjonalna i bezkompromisowa. Fani mogą odkryć Blankę, jakiej jeszcze nie znali – bardziej intymną, prawdziwą i poruszającą.

„I’m Just A Human” – osobisty manifest artystki

Nowy utwór powstał z potrzeby serca i jest odpowiedzią Blanki na hejt, presję oraz trudne emocje towarzyszące jej drodze do spełniania marzeń. Blanka w tej balladzie zdejmuje sceniczną zbroję i pozwala słuchaczom zajrzeć w miejsca dotąd ukryte.

Ballada ukazuje zarówno determinację i siłę, jak i momenty zwątpienia – kiedy brakuje tchu, wiary w siebie i światła na horyzoncie. W najtrudniejszych chwilach kluczową rolę odgrywa wiara w Boga, która daje artystce spokój, nadzieję i siłę do dalszego działania. Ta duchowa perspektywa nadaje utworowi głębi i autentyczności, czyniąc go nie tylko osobistym wyznaniem, ale także uniwersalną historią o człowieczeństwie.

Nowy etap w twórczości Blanki

Utwór „I’m Just A Human” otwiera nowy etap w karierze Blanki, oparty na prawdzie, emocjonalnej dojrzałości i artystycznej świadomości. To intymny manifest, pokazujący artystkę z bardzo osobistej strony – bliższej, prawdziwej i jeszcze silniejszej w swojej wrażliwości.

Ten singiel udowadnia, że Blanka potrafi łączyć emocje z muzyką w sposób głęboko poruszający, tworząc ballady, które trafiają prosto do serc słuchaczy.

