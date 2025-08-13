Szukaj
CGM

BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway i ponad 40 innych artystów w Poznaniu

Start już jutro.

2025.08.13

opublikował:

BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway i ponad 40 innych artystów w Poznaniu

fot. mat. pras.

Trzy dni muzyki światowego formatu, cztery sceny, pięć stref DJ-skich i ponad 40 koncertów – już 14–16 sierpnia 2025 roku premierowa edycja BitterSweet Festival wypełni poznański Park Cytadela energią, dźwiękami i społeczną wrażliwością. W programie m.in. Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway, Peggy Gou, Melanie C, Loreen, Empire of the Sun, Natasha Bedingfield, Rag’n’Bone Man czy Hurts. Obok koncertów – panele, spektakle i działania w ramach kampanii „Uważaj na siebie” realizowanej z fundacjami SEXEDPL, UNAWEZA (projekt MŁODE GŁOWY).

Słodko-gorzki line-up Main Stage i Enea Stage – nostalgia i współczesność

BitterSweet Festival debiutuje z line-upem, który łączy globalne supergwiazdy, kultowe ikony popu, gorące nazwiska elektroniki i rapu, a także świeżą falę młodych talentów. Amerykański fenomen Post Malone przywiezie swój unikalny miks rapu, popu, R&B i country, serwując hity takie jak „Circles” czy „Sunflower”. Nelly Furtado, królowa Y2K, wraca do Poznania po 17 latach, by zaśpiewać „Say It Right” i „I’m Like a Bird” w nowych aranżacjach i z premierowym materiałem. Literacki narrator polskiego hip-hopu Taco Hemingway zagra swój jedyny koncert w 2025 roku, a Hurts świętować będą 15-lecie przełomowego albumu „Happiness”.

Nie zabraknie artystów, którzy tworzą widowiska na pograniczu muzyki i sztuki – australijski duet Empire of the Sun zabierze publiczność w podróż przez futurystyczne kostiumy i kosmiczny pop, a Loreen, dwukrotna triumfatorka Eurowizji, porwie tysiące głosów „Euphorią” i „Tattoo”. Natasha Bedingfield przypomni o złotej erze popu wczesnych lat 2000 („Unwritten”, „These Words”), a chropowaty, soulowo-bluesowy głos Rag’n’Bone Mana poniesie festiwalową publiczność w pełnych emocji utworach „Human” i „Skin”.

Elektroniczną stronę BitterSweet reprezentują m.in. Peggy Gou z globalnym hitem „(It Goes Like) Nanana”, brytyjski mistrz house’u Duke Dumont („Ocean Drive”), ekscentryczny Salvatore Ganacci oraz ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, którego sety na HÖR i Boiler Room biją rekordy oglądalności. Do tego gitarowo-elektroniczne brzmienie Two Feet, satyryczny punk od Viagra Boys, psychodeliczny pop Tempesst, francuskie trio Roszalie i subtelny, soulowo-jazzowy pop Martin Luke Browna.

Mocny głos polskiej sceny wniosą Bedoes 2115 – z jednym z zaledwie trzech występów w tym roku – Julia Wieniawa z premierowym show zapowiadającym nowy album, młodzieńcza energia Sary James oraz manifest pokolenia Internetu w wykonaniu kolektywu DRE$$CODE.

NEXT FEST Stage – scena przyszłych headlinerów

NEXT FEST Stage to festiwalowe spojrzenie w przyszłość programowane przez NEXT FEST Music Showcase & Conference. Miejsce, gdzie debiutanci i twórcy wschodzącej sceny zaprezentują swoje projekty. Znajdziecie tu wszystko, co najlepsze w nowych brzmieniach i szeroko komentowanych projektach, bezkompromisowość, barwność i muzyczną odwagę.

Wystąpi dziewiątka wyjątkowych artystów z Polski, Wielkiej Brytanii, Egiptu i Luksemburga. Wiktor Dyduła łączy popową lekkość z refleksyjnymi tekstami. Kosma Król wnosi autorską wizję hip-hopu inspirowaną brytyjską sceną i freestyle’em. maks.tachasiuk stawia na minimalizm i techniczną precyzję, a Maz Univerze zgrabnie żongluje emo-rapową estetyką. NXDIA, o egipskich korzeniach, łączą muzykę z przekazem o wolności i akceptacji, a RUBII wplata w swoje utwory neo-soul i hip-hopowe brzmienia. Shama łączy soul i funk z delikatnością i nostalgią, Wozz Lozowski redefiniuje współczesny pop i R&B, a trio Zippy Ogar | po prostu Kajtek | Boron wnosi energię młodej rapowej sceny, którą pokochała publiczność.

Eventim Stage – serce festiwalu, gdzie sztuka spotyka się z wrażliwością

W samym środku intensywnego line-upu BitterSweet Festival znajdzie się przestrzeń, w której czas płynie inaczej – wolniej, głębiej, czulej. Eventim Stage to serce festiwalu i jego społeczno-artystyczna scena, stworzona we współpracy z partnerem strategicznym Eventim, który w tym roku świętuje swoje 20-lecie.

W programie tej sceny znajdą się projekty o wyjątkowej wartości artystycznej i emocjonalnej. Blue Jazz Orchestra złoży hołd Krzysztofowi Komedzie – legendzie polskiego jazzu i kompozytorowi silnie związanemu z Poznaniem. Spektakularny „Kombinat” Teatru Muzycznego w Poznaniu połączy muzykę Republiki z ruchem, komentarzem społecznym i teatralnym rozmachem. Filharmonicy Poznańscy pod batutą Jakuba Chrenowicza z udziałem skrzypaczki Agaty Szymczewskiej sięgną po repertuar Henryka Wieniawskiego, a Marcin Masecki & Boleros zabiorą publiczność w podróż przez latynoskie brzmienia filtrowane przez europejską wrażliwość. W programie także występ Chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Eventim Stage to także przestrzeń rozmowy i refleksji – codzienne spotkania BitterSweet Talks poruszą tematy zdrowia psychicznego, granic, relacji, ciała i empatii. W kameralnej atmosferze spotkają się artyści i artyści, ekspertki i publiczność, tworząc bezpieczne miejsce do rozmowy o tym, co ważne, ale zbyt rzadko wybrzmiewa publicznie. W spotkaniach wezmą udział m.in. Martyna Wojciechowska, Bedoes 2115, Julia Wieniawa, Wiktor Dyduła, Wozz Lozowski, Aleksandra Domańska, Joanna Flis.

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”

Obok muzyki, drugim filarem BitterSweet Festival jest program społeczny BitterSweet Talks – unikalna kampania, która stawia w centrum troskę o ludzi, ich emocje, relacje i bezpieczeństwo na wydarzeniach muzycznych. Powstaje we współpracy z fundacjami SEXEDPL i UNAWEZA (projekt MŁODE GŁOWY), a jej celem jest zmiana kultury festiwalowej poprzez edukację, wsparcie emocjonalne i promowanie empatii.

Na terenie festiwalu działają trzy Safe Spoty – strefy odpoczynku i pomocy, w których obecni będą eksperci SEXEDPL, MŁODYCH GŁÓW, Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, psycholodzy z poznańskiej Resetowni. W tłumie, na koncertach, festiwalowych alejkach spotkacie Safe Crew, czyli wolontariuszy przeszkolonych z Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego. Powstało także House Rules, czyli 10 prostych zasad, które będą obowiązywać na terenie całego festiwalu, aby przyczyniać się do tworzenia atmosfery, w której każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i być sobą.

DJ-zony i strefy partnerów – ponad 60 setów i niecodzienne duety

Pięć muzycznych przestrzeni przygotowanych przez sponsorów i partnerów wydarzenia, w których przez trzy dni wydarzy się ponad 60 DJ-setów. Scena Jelenia zaprosi codziennie na siedem setów i wyjątkowe showcasowe występy – m.in. 33Szczepana i Kronkela Doma, OGRODY SOUNDSYSTEM (Kukon, Phunk’ill, Koala, Lex) oraz Barnima z Fukajem. W strefie Crunchips w ramach silent disco zagrają m.in. Kuba Guzik, DJ Moment, Somil, Joandis oraz Lili Hauser. Bank Pekao wypełnią energetyczne sety Ricoo, Sournoisa i Baby V. Truly Unique Zone rozbuja publiczność przy dźwiękach Uncledoug, Rat Kru i doskonale znanego poznańskiej scenie Nimm2. W Go Wild Zone pojawią się m.in. Grek, Młody Klakson, Lupick i Hagen.

Najważniejsze informacje dla uczestników

BitterSweet Festival odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia w poznańskim Parku Cytadela, a bramy wydarzenia otworzą się w czwartek o 16:00 oraz w piątek i sobotę o 15:30. Wejście na teren imprezy będzie możliwe od strony al. Armii Poznań. Każdy uczestnik musi osobiście wymienić swój bilet na festiwalową opaskę – można to zrobić w Centrum Festiwalowym przy rogu al. Niepodległości i al. Armii Poznań (14-16.08 w godz. 14:00-1:00). Dodatkowe punkty wymiany będą dostępne dzień wcześniej, 13 sierpnia, w Centrum Informacji Kulturalnej przy ul. Ratajczaka 44 oraz w Barze u Gosi przy ul. Dworcowej 9.

Przez trzy festiwalowe dni uczestnicy będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Poznaniu – tramwajów i autobusów – okazując bilet festiwalowy. Na czas wydarzenia uruchomiona zostanie także specjalna linia tramwajowa nr 30, łącząca centrum Poznania z przystankiem Armii Poznań, kursująca co 10 minut w godzinach wieczornych. W okolicach Cytadeli nie będzie możliwości parkowania, dlatego organizatorzy rekomendują skorzystanie z festiwalowych parkingów w centrum miasta lub ze strefy Kiss&Ride przy ul. Kutrzeby i Północnej.

Na terenie festiwalu obowiązuje system płatności bezgotówkowych. Dozwolone jest wniesienie fabrycznie zamkniętej butelki wody o pojemności 0,5 l lub pustego bidonu, który będzie można napełnić w dostępnych punktach z darmową wodą. Pełne informacje organizacyjne, regulamin imprezy, a także interaktywną mapę terenu znaleźć można w aplikacji mobilnej BitterSweet Festival dostępnej na systemy Android i iOS oraz na www.bittersweetfestival.pl.

Festiwal dostępny

BitterSweet Festival powstaje z myślą o tym, by jak najwięcej osób mogło w pełni uczestniczyć w wydarzeniu. Wspólnie z Fundacją Mili Ludzie organizatorzy zadbali o to, aby teren festiwalu był jak najbardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na Cytadeli przygotowano dwa wejścia dostosowane do osób z trudnościami w poruszaniu się, platformy widokowe przy Main Stage i Enea Stage, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz możliwość udziału z psem asystującym. Osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć opiekun – wstęp dla osoby asystującej jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Safe Crew, wolontariusze i obsługa festiwalu są przeszkoleni, aby udzielić pomocy i wsparcia w każdej sytuacji.

Bilety jednodniowe oraz karnety trzydniowe są nadal w sprzedaży na www.bittersweetfestival.pl.

Tagi


Popularne newsy

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Ten Typ Mes odzyskał komputer
NEWS

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”
NEWS

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa
NEWS

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób
NEWS

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”
NEWS

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”

Polecane

CGM
Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w Poznaniu?

Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w P ...

Wokalista ma być jedną z gwiazd rozpoczynającego się jutro BitterSweet Festivalu.

2 godziny temu

CGM
PlanBe z urodzinowym prezentem dla fanów

PlanBe z urodzinowym prezentem dla fanów

"Wpadłem na to w ostatniej chwili, ale uważam, że to coś specjalnego".

3 godziny temu

CGM
Ruszył oficjalny sklep internetowy zespołu Metallica w Polsce

Ruszył oficjalny sklep internetowy zespołu Metallica w Polsce

Świetne wieści dla fanów grupy.

3 godziny temu

CGM
Co dalej z Ryszardem Rynkowskim?

Co dalej z Ryszardem Rynkowskim?

Nowe wieści z prokuratury.

5 godzin temu

CGM
Pamiętacie nielegalnie nakręcony teledysk Katy Perry w Hiszpanii? Artystkę właśnie ukarano grzywną

Pamiętacie nielegalnie nakręcony teledysk Katy Perry w Hiszpanii? Arty ...

Kontrowersyjny plan zdjęciowy w Ses Salines Natural Park

10 godzin temu

CGM
Metallica planuje rezydencję w Las Vegas Sphere? Robert Trujillo: „Możliwości są nieograniczone”

Metallica planuje rezydencję w Las Vegas Sphere? Robert Trujillo: „Moż ...

Pierwszy zespół heavy rock w historii Sphere?

10 godzin temu