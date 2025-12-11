Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & Soft” w reżyserii Jamesa Camerona

fot. mat. pras.

Billie Eilish udostępniła oficjalny zwiastun filmu koncertowego z trasy „Hit Me Hard & Soft”, który został wyreżyserowany przez legendarnego Jamesa Camerona. Film, zatytułowany Hit Me Hard and Soft: The Tour, trafi do kin 20 marca 2026 roku w technologii 3D, oferując fanom zupełnie nowe doświadczenie muzyczne.

Niezwykła skala produkcji koncertowego filmu

W zwiastunie Cameron podkreśla wyjątkowość projektu: „Nikt wcześniej nie nakręcił filmu koncertowego na taką skalę. Używamy technologii, które nigdy wcześniej nie były stosowane”. Fani obserwujący Billie przed wejściem na scenę reagują na jej obecność przy oknie, a sama artystka pokazuje emocje towarzyszące pierwszemu występowi bez swojego brata i współtwórcy, Finneasa.

Billie Eilish o współpracy z Jamesem Cameronem

Artystka podzieliła się wrażeniami na Instagramie: „To była jedna z moich ulubionych tras koncertowych i możliwość uchwycenia jej oraz współreżyserowania tego filmu z @jamescameronofficial to prawdziwe spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą efekt naszej pracy.”

Zwiastun i reakcje fanów

Film był zapowiadany już podczas letniego koncertu w Manchesterze, gdzie Eilish ujawniła szczegóły współpracy z reżyserem Avatara. Artystka podkreśliła, że nad projektem czuwa wyjątkowa liczba kamer, co ma zapewnić niezwykłą jakość obrazu i emocji.

Trasa koncertowa i działalność charytatywna Billie Eilish

Trasa „Hit Me Hard & Soft” była również okazją do działań dobroczynnych. Eilish ogłosiła, że przeznaczy 11,5 miliona dolarów ze swojej trasy na cele związane z równym dostępem do żywności oraz ochroną klimatu. Podczas koncertu w Miami doszło do incydentu, kiedy fan próbował siłą wciągnąć artystkę w tłum – na szczęście interweniował inny fan, który został nagrodzony przez Eilish darmowymi biletami i gadżetami.