CGM

Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & Soft” w reżyserii Jamesa Camerona

"To była jedna z moich ulubionych tras koncertowych"

2025.12.11

opublikował:

Billie Eilish pokazała zwiastun koncertowego filmu „Hit Me Hard & Soft” w reżyserii Jamesa Camerona

fot. mat. pras.

Billie Eilish udostępniła oficjalny zwiastun filmu koncertowego z trasy „Hit Me Hard & Soft”, który został wyreżyserowany przez legendarnego Jamesa Camerona. Film, zatytułowany Hit Me Hard and Soft: The Tour, trafi do kin 20 marca 2026 roku w technologii 3D, oferując fanom zupełnie nowe doświadczenie muzyczne.

Niezwykła skala produkcji koncertowego filmu

W zwiastunie Cameron podkreśla wyjątkowość projektu: „Nikt wcześniej nie nakręcił filmu koncertowego na taką skalę. Używamy technologii, które nigdy wcześniej nie były stosowane”. Fani obserwujący Billie przed wejściem na scenę reagują na jej obecność przy oknie, a sama artystka pokazuje emocje towarzyszące pierwszemu występowi bez swojego brata i współtwórcy, Finneasa.

Billie Eilish o współpracy z Jamesem Cameronem

Artystka podzieliła się wrażeniami na Instagramie:

„To była jedna z moich ulubionych tras koncertowych i możliwość uchwycenia jej oraz współreżyserowania tego filmu z @jamescameronofficial to prawdziwe spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą efekt naszej pracy.”

Zwiastun i reakcje fanów

Film był zapowiadany już podczas letniego koncertu w Manchesterze, gdzie Eilish ujawniła szczegóły współpracy z reżyserem Avatara. Artystka podkreśliła, że nad projektem czuwa wyjątkowa liczba kamer, co ma zapewnić niezwykłą jakość obrazu i emocji.

Trasa koncertowa i działalność charytatywna Billie Eilish

Trasa „Hit Me Hard & Soft” była również okazją do działań dobroczynnych. Eilish ogłosiła, że przeznaczy 11,5 miliona dolarów ze swojej trasy na cele związane z równym dostępem do żywności oraz ochroną klimatu. Podczas koncertu w Miami doszło do incydentu, kiedy fan próbował siłą wciągnąć artystkę w tłum – na szczęście interweniował inny fan, który został nagrodzony przez Eilish darmowymi biletami i gadżetami.

Tagi


Popularne newsy

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja
NEWS

Pezet i Onar wracają po 20 latach jako Płomień 81. Nowy singiel, klip i jubileuszowa reedycja

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku
NEWS

Quebo i Mata mogli stworzyć płytę dla Maryli Rodowicz. Artystka ujawnia, że raperzy zwodzili ją przez pół roku

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em
NEWS

Sidney Polak ujawnia kulisy rozstania z T.Love. Został zwolniony przez Muńka SMS-em

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”
NEWS

Sidney Polak zwolniony z T.Love przez SMS-a: „Muniek stwierdził, że umowy z nami nie chce podpisywać i mamy mu ufać”

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą
NEWS

TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”
NEWS

Koalicja Obywatelska wykorzystała utwór Maty. Raper wściekły: „Kiedy patrzę na ten cyrk, coraz bardziej zaczynam wierzyć, w to, że mógłby zostać prezydentem”

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”
NEWS

Ariana Grande po raz pierwszy od lat wspomina Maca Millera: „Nigdy wcześniej o tym nie mówiłam”

Polecane

CGM
Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal” MTV Unplugged – gościnnie Błażej Król, Igor Herbut i Misi Furtak

Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal&#8221 ...

Cztery artystyczne światy w jednym utworze

10 minut temu

CGM
SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

SkyShowtime zapowiada dokument o Edycie Górniak

Osobista i inspirująca opowieść

36 minut temu

CGM
Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w konkursie

Polscy uczestnicy Eurowizji komentują decyzję TVP o udziale Polski w k ...

„To bolesna hipokryzja”

2 godziny temu

CGM
Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film dokumentalny

Christina Aguilera potwierdza „bardzo osobisty” nowy album i film doku ...

Nowy album Christiny Aguilery po trzech latach przerwy

3 godziny temu

CGM
Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 Centa

Diddy szykuje pozew na miliard dolarów przeciwko Netflix za serial 50 ...

Gigantyczny pozew o zniesławienie

3 godziny temu

CGM
The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet reaguje

The Game ogłasza się najlepszym raperem z Compton – internet rea ...

Raper zapowiada „The Documentary 3”

3 godziny temu