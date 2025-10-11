Billie Eilish brutalnie potraktowana przez fana podczas koncertu w Miami

Podczas koncertu Billie Eilish w Miami doszło do przerażającego zdarzenia, gdy fan nagle chwycił artystkę, gdy ta witała się z publicznością. Wokalistka wykonywała utwory dla wyprzedanej widowni w Kaseya Center, otwierając amerykańską część trasy „Hit Me Hard and Soft”.
Moment szarpania i reakcja ochrony
Wideo z wydarzenia pokazuje, jak Billie zbija piątki ze swoim fanami przy barierce, gdy nagle zostaje szarpnięta, ma wykręconą rękę i na chwilę zostaje wciagnięta w tłum. Natychmiast interweniuje ochrona, oddzielając tłum i pozwalając artystce szybko dojść do siebie.
Billie Eilish wygląda na wyraźnie zaniepokojoną sytuacją – odwraca się w stronę miejsca, gdzie została pociągnięta, zdezorientowana, po czym odchodzi od barierki.
Reakcja policji i bezpieczeństwa
Policja z Miami potwierdziła portalowi TMZ, że osoba, która chwyciła Billie, została wyproszona z areny. Rzecznik artystki nie skomentował jeszcze incydentu.
Billie Eilish was violently assaulted during her barricade walk at her show in Miami last night. pic.twitter.com/mAazw5bbId
