Billie Eilish brutalnie potraktowana przez fana podczas koncertu w Miami

Niebezpieczny incydent na trasie „Hit Me Hard and Soft”

2025.10.11

opublikował:

Billie Eilish brutalnie potraktowana przez fana podczas koncertu w Miami

Podczas koncertu Billie Eilish w Miami doszło do przerażającego zdarzenia, gdy fan nagle chwycił artystkę, gdy ta witała się z publicznością. Wokalistka wykonywała utwory dla wyprzedanej widowni w Kaseya Center, otwierając amerykańską część trasy „Hit Me Hard and Soft”.

Moment szarpania i reakcja ochrony

Wideo z wydarzenia pokazuje, jak Billie zbija piątki ze swoim fanami przy barierce, gdy nagle zostaje szarpnięta,  ma wykręconą rękę i na chwilę zostaje wciagnięta w tłum. Natychmiast interweniuje ochrona, oddzielając tłum i pozwalając artystce szybko dojść do siebie.

Billie Eilish wygląda na wyraźnie zaniepokojoną sytuacją – odwraca się w stronę miejsca, gdzie została pociągnięta, zdezorientowana, po czym odchodzi od barierki.

Reakcja policji i bezpieczeństwa

Policja z Miami potwierdziła portalowi TMZ, że osoba, która chwyciła Billie, została wyproszona z areny. Rzecznik artystki nie skomentował jeszcze incydentu.

 

 

