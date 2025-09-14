Bilety na koncert Ariany Grande za ponad milion dolarów? Gwiazda reaguje na ceny w serwisach odsprzedaż-wychodzi

fot. YouTube

Ariana Grande powraca na scenę z trasą koncertową „The Eternal Sunshine Tour”, a zainteresowanie biletami przerosło wszelkie oczekiwania. Oficjalne ceny wejściówek w USA wahały się od 95 dolarów (ok. 380 zł) do 529 dolarów (ok. 2100 zł), nie licząc pakietów VIP. Jednak dla tych, którzy nie zdążyli kupić biletów, jedyną opcją pozostaje rynek wtórny – a tam ceny osiągają astronomiczne kwoty.

Bilety za miliony dolarów

Na platformach odsprzedażowych można znaleźć oferty biletów „z drugiej ręki” za kilka tysięcy dolarów, a nawet… ponad 1,3 mln dolarów, czyli około 4,7 mln zł. To kwota, za którą można kupić luksusową willę, co wywołało lawinę komentarzy fanów w sieci:

„To jakiś obłęd”,

„I niby kto to kupi?”,

„Myślałam, że to błąd systemu”.

Reakcja Ariany Grande

Wokalistka szybko odniosła się do sprawy na swoich social mediach.

„Sprawa z odsprzedawcami biletów trafiła do mojej wiadomości i oczywiście bardzo mnie to niepokoi. (…) Mam nadzieję, że uda nam się sprawić, by więcej biletów trafiło w wasze ręce, a nie w ich. To nie jest w porządku. Kocham was i dziękuję za cierpliwość” – napisała Ariana Grande.

Ariana Grande między muzyką a filmem

Choć gwiazda przygotowuje się do premiery filmu „Wicked: For Good”, a także pracuje na planie komedii „Poznaj moich rodziców 4”, nie rezygnuje z koncertowania. Jej najnowsza trasa pokazuje, że pozostaje jedną z najbardziej pożądanych artystek na świecie.