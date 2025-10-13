Bhad Bhabie nawrzucała Tekashiemu od „sześćdziesiątek” w sieci

fot. kadr z wideo

Raperka Bhad Bhabie i 6ix9ine ponownie znaleźli się w centrum medialnego zamieszania. Wszystko zaczęło się po nowym wywiadzie Tekashiego z DJ Vlad, w którym poruszył kontrowersyjne tematy dotyczące różnych raperów oraz branży muzycznej, w tym dawne plotki dotyczące Bhad Bhabie.

Kontrowersyjne komentarze 6ix9ine

6ix9ine wspomniał o rzekomych relacjach Bhad Bhabie z innymi artystami, gdy była nieletnia. Raperka szybko zareagowała na Instagramie i Twitterze, prosząc Tekashiego, aby przestał mówić o jej przeszłości. W swoim poście napisała:

„Who selling rat traps, 69 stop mentioning me”

W odpowiedzi Tekashi przywołał jej rzekomo przemocowy związek z LeVaughnem, co jeszcze bardziej podgrzało konflikt.