Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Wzcoraj odbyła sie gala Bestsellerów Empiku 2025. Podczas imprezy rozdanonagordy dla najpopularniejszych twórców książek, muzyki, filmów oraz audiobooków.
Najważniejsi Artyści Roku: Dawid Podsiadło i Pezet
Tytuł Artysty Roku zdobył Dawid Podsiadło, który otrzymał dwa wyróżnienia. Drugie w kategorii Najwyższej sprzedaży albumów w ostatnich 10 latach. W kategorii Najlepszy album rap / hip-hop nagrodę otrzymał Pezet, za album „Muzyka popularna”. Muzycznym odkryciem roku został maks.tachasiuk za „Psy”.
Gala była pełna emocjonujących występów muzycznych, a scenę uświetnili m.in. Kaśka Sochacka, Pezet i Mrozu. Gwiazdą imprezy była Jessie Ware.
Najwyższa sprzedaż książek w latach 2015–2025
- Weronika Anna Marczak
- Remigiusz Mróz
- Nela Mała Reporterka
- Andrzej Sapkowski
- Olga Tokarczuk
Najwyższa sprzedaż płyt w latach 2015–2025
- Taco Hemingway
- Kortez
- O.S.T.R.
- Dawid Podsiadło
- sanah
Kategoria „Film”
Kino polskie
- „100 dni do matury”, reż. Mikołaj Piszczan, Ekipa Holding, Laniakea Pictures, Watchout Studio | Next Film
- „Dom dobry”, reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska
- „Piep*zyć Mickiewicza 2”, reż. Sara Bustamante-Drozdek, Artrama, MTL Maxfilm | Forum Film
- „Teściowie 3”, reż. Jakub Michalczuk, Akson Studio, TVN Warner Bros. Discovery | Next Film
- „Vinci 2”, reż. Juliusz Machulski, WFDiF | Warner Bros. Entertainment Polska
Kino familijne
- „Jak wytresować smoka”, reż. Dean DeBlois, Universal Pictures, DreamWorks Animation | United International Pictures
- „Lilo & Stitch”, reż. Dean Fleischer Camp, Walt Disney Pictures | Galapagos
- „Minecraft: Film”, reż. Jared Hess, Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures | Galapagos
- „Sonic 3: Szybki jak błyskawica”, reż. Jeff Fowler, Paramount Pictures | Galapagos
- „Zwierzogród 2”, reż. Jared Bush, Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company
Kategoria „Muzyka”
Pop&Rock
- Lisa — „Alter Ego” (Lloud Co | Sony Music Entertainment Poland)
- sanah — „Dwoje ludzieńków” (Magic Records | Universal Music Polska)
- Friendz — „FRIEND7” (Friendz | e-Muzyka)
- Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło — „tylko haj” (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)
- Dawid Podsiadło, Artur Rojek — „Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach (Zorza 2025)” (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)
Rap&Hip-Hop
- Pezet — „Muzyka Popularna” (Pezet Entertainment | e-Muzyka)
- Sobel — „Napisz Jak Będziesz” (Def Jam Poland | Universal Music Polska)
- Opał & Gibbs — „Połączenia 2” (Dopehouse Records | Step Hurt)
- White 2115 — „Rockst4R” (Sony Music Entertainment Poland)
- Avi — „WPR” (Moya Label | e-Muzyka)
Kategoria „Książka”
Kryminał
- Remigiusz Mróz — „Bezkarny” (Wydawnictwo Filia)
- Małgorzata Oliwia Sobczak — „Błękit. Kolory zła. Tom 5” (Wydawnictwo W.A.B.)
- Sławek Gortych — „Schronisko, które zostało zapomniane” (Wydawnictwo W.A.B.)
- Dan Brown — „Tajemnica tajemnic” (Wydawnictwo Sonia Draga)
- Harlan Coben — „Zanim powiesz żegnaj” (Wydawnictwo Albatros)
Literatura piękna
- Melissa Da Costa — „Cały ten błękit” (Znak Literanova)
- Sally Rooney — „Intermezzo” (Wydawnictwo W.A.B.)
- Jakub Żulczyk — „Kandydat” (Świat Książki)
- Szczepan Twardoch — „Null” (Wydawnictwo Marginesy)
- Shō Ishida — „Zaleca się kota” (Wydawnictwo Marginesy)
Literatura polska dla dzieci
- Adam Mirek — „Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha” (Znak Emotikon)
- Katarzyna Wierzbicka — „Elf do zadań specjalnych 2” (Wydawnictwo Zielona Sowa)
- Eliza Piotrowska — „Kapibara Barbara” (Wydawnictwo Agora dla dzieci)
- Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało — „Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu” (Wydawnictwo SQN)
- Urszula Młodnicka, Agnieszka Magdalena Waligóra — „Poznaj swoją złość, Pinku! Książka o złości i innych emocjach dla dzieci i dla rodziców trochę też” (Sensus)
Literatura popularna
- Julia Popiel — „Blue Shirt. Scars on Ice. Tom 2” (Wydawnictwo NieZwykłe)
- Aleksandra Negrońska — „Childish. Teenagers. Tom 1” (Wydawnictwo NieZwykłe)
- Rebecca Yarros — „Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3” (Wydawnictwo Filia)
- Aleksandra Kondraciuk — „W otchłani spokoju. Venom. Tom 3” (Wydawnictwo NieZwykłe)
- Suzanne Collins — „Wschód słońca w dniu dożynek” (Must Read)
Kategoria „Audio”
Superprodukcja audio
- Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek — „Najmilsi” (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
- Robert Małecki — „Rumor” (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)
- Sławek Gortych — „Schronisko, które zostało zapomniane” (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
- Barbara Sinica — „Spowiedź” (EmpikGo)
- Remigiusz Mróz — „Węzeł czasu” (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
Audiobook
- Małgorzata Oliwia Sobczak — „Błękit. Kolory zła. Tom 5” (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński
- Remigiusz Mróz — „Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10” (Wydawnictwo Filia), czyta Krzysztof Gosztyła
- Alicja Sinicka — „Podopieczna” (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Anna Dereszowska
- Katarzyna Wolwowicz — „Śladami twojej krwi” (Wydawnictwo Zwierciadło), czyta Filip Kosior
- Harlan Coben, Reese Witherspoon — „Zanim powiesz żegnaj” (Wydawnictwo Albatros), czyta Filip Kosior
Kategoria „Odkrycia Empiku”
Literatura
- Magdalena Genow za książkę „Złodziejka Matek” (Wydawnictwo Biuro Literackie)
- Dorota Groyecka za książkę „Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei” (Wydawnictwo W.A.B.)
- Emilia Konwerska za książkę „Rzeczy robione specjalnie” (Wydawnictwo ArtRage)
- Antonina Tosiek za książkę „Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet” (Wydawnictwo Czarne)
- Zofia Zaleska za książkę „Zaniechanie” (Wydawnictwo Karakter)
Muzyka
- Livka za „Czuły punkt”
- maks.tachasiuk za „Psy”
- Metro za „Nic nie płonie”
- Sara Girgis za „Serce”
- Vincento za „Bounce”
Film
- Korek Bojanowski za film Utrata równowagi, Dynamo Film / Polski Instytut Sztuki Filmowej
- Emi Buchwald za film Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej, Studio Munka
- Natalia Koniarz za film Silver, Telemark / Polski Instytut Sztuki Filmowej, Śląski Fundusz Filmowy
- Jakub Piątek, Kuba Czekaj za serial Aniela, Netflix
- Mara Tamkovich za film Pod Szarym Niebem, Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej
Kategoria „Twórca roku”
Pisarz roku
- Sławek Gortych
- Remigiusz Mróz
- Aleksandra Negrońska
- Małgorzata Oliwia Sobczak
- Ewa Woydyłło
Artysta roku
- Dawid Podsiadło
- sanah
- Kaśka Sochacka
- PRO8L3M
- Lady Pank