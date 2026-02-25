CGM

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Gwiazdą imprezy była Jessie Ware

2026.02.25

opublikował:

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Wzcoraj odbyła sie gala Bestsellerów Empiku 2025. Podczas imprezy rozdanonagordy dla najpopularniejszych twórców książek, muzyki, filmów oraz audiobooków.

Najważniejsi Artyści Roku: Dawid Podsiadło i Pezet

Tytuł Artysty Roku zdobył Dawid Podsiadło, który otrzymał dwa wyróżnienia. Drugie w kategorii Najwyższej sprzedaży albumów w ostatnich 10 latach. W kategorii Najlepszy album rap / hip-hop nagrodę otrzymał Pezet, za album „Muzyka popularna”. Muzycznym odkryciem roku został maks.tachasiuk za „Psy”.

Gala była pełna emocjonujących występów muzycznych, a scenę uświetnili m.in. Kaśka Sochacka, Pezet i Mrozu. Gwiazdą imprezy była Jessie Ware.

Najwyższa sprzedaż książek w latach 2015–2025

  • Weronika Anna Marczak
  • Remigiusz Mróz
  • Nela Mała Reporterka
  • Andrzej Sapkowski
  • Olga Tokarczuk

Najwyższa sprzedaż płyt w latach 2015–2025

  • Taco Hemingway
  • Kortez
  • O.S.T.R.
  • Dawid Podsiadło
  • sanah

Kategoria „Film”

Kino polskie

  • „100 dni do matury”, reż. Mikołaj Piszczan, Ekipa Holding, Laniakea Pictures, Watchout Studio | Next Film
  • „Dom dobry”, reż. Wojciech Smarzowski, Lucky Bob | Warner Bros. Entertainment Polska
  • „Piep*zyć Mickiewicza 2”, reż. Sara Bustamante-Drozdek, Artrama, MTL Maxfilm | Forum Film
  • „Teściowie 3”, reż. Jakub Michalczuk, Akson Studio, TVN Warner Bros. Discovery | Next Film
  • „Vinci 2”, reż. Juliusz Machulski, WFDiF | Warner Bros. Entertainment Polska

Kino familijne

  • „Jak wytresować smoka”, reż. Dean DeBlois, Universal Pictures, DreamWorks Animation | United International Pictures
  • „Lilo & Stitch”, reż. Dean Fleischer Camp, Walt Disney Pictures | Galapagos
  • „Minecraft: Film”, reż. Jared Hess, Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures | Galapagos
  • „Sonic 3: Szybki jak błyskawica”, reż. Jeff Fowler, Paramount Pictures | Galapagos
  • „Zwierzogród 2”, reż. Jared Bush, Byron Howard, Walt Disney Animation Studios I The Walt Disney Company

Kategoria „Muzyka”

Pop&Rock

  • Lisa — „Alter Ego” (Lloud Co | Sony Music Entertainment Poland)
  • sanah — „Dwoje ludzieńków” (Magic Records | Universal Music Polska)
  • Friendz — „FRIEND7” (Friendz | e-Muzyka)
  • Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło — „tylko haj” (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)
  • Dawid Podsiadło, Artur Rojek — „Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach (Zorza 2025)” (Pur Pur | Sony Music Entertainment Poland)

Rap&Hip-Hop

  • Pezet — „Muzyka Popularna” (Pezet Entertainment | e-Muzyka)
  • Sobel — „Napisz Jak Będziesz” (Def Jam Poland | Universal Music Polska)
  • Opał & Gibbs — „Połączenia 2” (Dopehouse Records | Step Hurt)
  • White 2115 — „Rockst4R” (Sony Music Entertainment Poland)
  • Avi — „WPR” (Moya Label | e-Muzyka)

Kategoria „Książka”

Kryminał

  • Remigiusz Mróz — „Bezkarny” (Wydawnictwo Filia)
  • Małgorzata Oliwia Sobczak — „Błękit. Kolory zła. Tom 5” (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Sławek Gortych — „Schronisko, które zostało zapomniane” (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Dan Brown — „Tajemnica tajemnic” (Wydawnictwo Sonia Draga)
  • Harlan Coben — „Zanim powiesz żegnaj” (Wydawnictwo Albatros)

Literatura piękna

  • Melissa Da Costa — „Cały ten błękit” (Znak Literanova)
  • Sally Rooney — „Intermezzo” (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Jakub Żulczyk — „Kandydat” (Świat Książki)
  • Szczepan Twardoch — „Null” (Wydawnictwo Marginesy)
  • Shō Ishida — „Zaleca się kota” (Wydawnictwo Marginesy)

Literatura polska dla dzieci

  • Adam Mirek — „Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha” (Znak Emotikon)
  • Katarzyna Wierzbicka — „Elf do zadań specjalnych 2” (Wydawnictwo Zielona Sowa)
  • Eliza Piotrowska — „Kapibara Barbara” (Wydawnictwo Agora dla dzieci)
  • Yvette Żółtowska-Darska, Jacek Sarzało — „Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu” (Wydawnictwo SQN)
  • Urszula Młodnicka, Agnieszka Magdalena Waligóra — „Poznaj swoją złość, Pinku! Książka o złości i innych emocjach dla dzieci i dla rodziców trochę też” (Sensus)

Literatura popularna

  • Julia Popiel — „Blue Shirt. Scars on Ice. Tom 2” (Wydawnictwo NieZwykłe)
  • Aleksandra Negrońska — „Childish. Teenagers. Tom 1” (Wydawnictwo NieZwykłe)
  • Rebecca Yarros — „Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3” (Wydawnictwo Filia)
  • Aleksandra Kondraciuk — „W otchłani spokoju. Venom. Tom 3” (Wydawnictwo NieZwykłe)
  • Suzanne Collins — „Wschód słońca w dniu dożynek” (Must Read)

Kategoria „Audio”

Superprodukcja audio

  • Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek — „Najmilsi” (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
  • Robert Małecki — „Rumor” (EmpikGo, Wydawnictwo Literackie)
  • Sławek Gortych — „Schronisko, które zostało zapomniane” (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)
  • Barbara Sinica — „Spowiedź” (EmpikGo)
  • Remigiusz Mróz — „Węzeł czasu” (EmpikGo, Wydawnictwo W.A.B.)

Audiobook

  • Małgorzata Oliwia Sobczak — „Błękit. Kolory zła. Tom 5” (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Marcin Popczyński
  • Remigiusz Mróz — „Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10” (Wydawnictwo Filia), czyta Krzysztof Gosztyła
  • Alicja Sinicka — „Podopieczna” (Wydawnictwo W.A.B.), czyta Anna Dereszowska
  • Katarzyna Wolwowicz — „Śladami twojej krwi” (Wydawnictwo Zwierciadło), czyta Filip Kosior
  • Harlan Coben, Reese Witherspoon — „Zanim powiesz żegnaj” (Wydawnictwo Albatros), czyta Filip Kosior

Kategoria „Odkrycia Empiku”

Literatura

  • Magdalena Genow za książkę „Złodziejka Matek” (Wydawnictwo Biuro Literackie)
  • Dorota Groyecka za książkę „Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei” (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Emilia Konwerska za książkę „Rzeczy robione specjalnie” (Wydawnictwo ArtRage)
  • Antonina Tosiek za książkę „Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet” (Wydawnictwo Czarne)
  • Zofia Zaleska za książkę „Zaniechanie” (Wydawnictwo Karakter)

Muzyka

  • Livka za „Czuły punkt”
  • maks.tachasiuk za „Psy”
  • Metro za „Nic nie płonie”
  • Sara Girgis za „Serce”
  • Vincento za „Bounce”

Film

  • Korek Bojanowski za film Utrata równowagi, Dynamo Film / Polski Instytut Sztuki Filmowej
  • Emi Buchwald za film Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej, Studio Munka
  • Natalia Koniarz za film Silver, Telemark / Polski Instytut Sztuki Filmowej, Śląski Fundusz Filmowy
  • Jakub Piątek, Kuba Czekaj za serial Aniela, Netflix
  • Mara Tamkovich za film Pod Szarym Niebem, Media Corporation / Polski Instytut Sztuki Filmowej

Kategoria „Twórca roku”

Pisarz roku

  • Sławek Gortych
  • Remigiusz Mróz
  • Aleksandra Negrońska
  • Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Ewa Woydyłło

Artysta roku

  • Dawid Podsiadło
  • sanah
  • Kaśka Sochacka
  • PRO8L3M
  • Lady Pank

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela
NEWS

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”
NEWS

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”
NEWS

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”

Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe
NEWS

Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Kanye West stanie przed sądem. Były pracownik żąda ponad miliona dolarów
NEWS

Kanye West stanie przed sądem. Były pracownik żąda ponad miliona dolarów

Polecane

CGM
Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, któr ...

"Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle"

8 godzin temu

CGM
Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Miuosh nie rezygnuje całkowicie z tworzenia muzyki

8 godzin temu

CGM
U2 wypuscili krótkometrażowy dokument inspirowany „Yours Eternally” w czwartą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

U2 wypuscili krótkometrażowy dokument inspirowany „Yours Eternally” w ...

U2 połączyli siły z Edem Sheeranem i ukraińskim muzykiem Tarasem Topolią

8 godzin temu

CGM
Yungblud chce nagrać piosenkę do filmu o Bondzie z Oasis. Liam Gallagher odpowiada

Yungblud chce nagrać piosenkę do filmu o Bondzie z Oasis. Liam Gallagh ...

Yungblud i jego entuzjazm wobec tematu Bonda

8 godzin temu

CGM
Mike Patton potwierdza koniec Faith No More? „Nie uważam tego za smutne?”

Mike Patton potwierdza koniec Faith No More? „Nie uważam tego za ...

"Myślę, że wszyscy to odczuliśmy, choć nie było to wypowiedziane na głos”

8 godzin temu

CGM
Maja Sablewska uderza w Katarzynę Kanclerz: kulisy blamażu Mandaryny w Sopocie

Maja Sablewska uderza w Katarzynę Kanclerz: kulisy blamażu Mandaryny w ...

Była szefowa Universalu chciała zaszkodzić Michałowi Wiśniewskiemu?

8 godzin temu