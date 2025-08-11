Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Bedoes i 2115 świętowali wczoraj w Warszawie swoje X-lecie, występując na PGE Narodowym przed 50 Centem. Organizatorzy zdecydowali się na nietypowe zestawienie, a samo 2115 trzeba przyznać, że wykazało się odwagą, godząc się na występ przed Curtisem, bowiem od początku było wiadomo, że dla części fanów amerykańskiego weterana mogą być nie do zaakceptowania.

Rzeczywistość pokryła się z przypuszczeniami o Bedoes oraz jego towarzysze musieli się nacierpieć od części słuchaczy. Borys postanowił się postawić, rugając publiczność za to, że go nie docenia supportu. Czy to dobra strategia – oceńcie sami.

– Ja jestem szczery, nie lubię walenia w ch**a. Wiem, że może nie wszyscy, którzy tutaj są, przepadają za tym, że akurat my gramy tutaj support. Widzę tutaj ludzi starszej daty, którym może niekoniecznie podoba się to, że małolaty się tutaj bawią. Zaraz będzie 50 Cent i pewnie przyszliście na 50 Centa. Czy wam się to podoba, czy nie, ta kultura nie jest zarezerwowana tylko dla was. My też na niej wyrośliśmy, wychowaliśmy się na 50 Cencie. Mamy to samo we krwi. I to, że mamy wtyczki i tak dalej, że poszliśmy z duchem czasu, to znaczy tylko to, że robimy taką muzykę i teraz są takie czasy.

Jeśli nie bujasz głową, jak małolat wylewa swoje serce na scenę, to ch*j z tym. My i tak to robimy – powiedział do zgromadzonych Bedoes.