Bedoes zaprosił na scenę PGE Narodowego zespół grający akustyczne covery jego piosenek

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

2115 świętowało występem na PGE Narodowym przed 50 Centem swoje dziesięciolecie. Mimo braku przychylności części widzów Bedoes i spółka stworzyli iście urodzinową atmosferę. A w związku z tym, że nie ma urodzin bez gości, to na scenie pojawili się liczni towarzysze zabawy.

Westnd gośćmi Bedoesa na PGE Narodowym

Ekipa Bedoesa świętowała w towarzystwie Pawbeatsa, Kizo, Mr. Polski oraz ogłoszonych wcześniej finalistów „Nowego Rozdania” – Zippy’ego Ogara, Borona i po prostu Kajtka. Na scenie pojawili się także niespodziewani (choć tak naprawdę spodziewani, ponieważ ich też Bedi zapowiedział przed koncertem) goście – członkowie zespołu Westnd grającego akustyczne covery kawałków Borysa.

Zobaczcie, jak wyszło wspólne wykonanie „Nadchodzi lato”.