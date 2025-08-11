Szukaj
CGM

Bedoes zaprosił na scenę PGE Narodowego zespół grający akustyczne covery jego piosenek

Zobaczcie, jak wyszło.

2025.08.12

opublikował:

Bedoes zaprosił na scenę PGE Narodowego zespół grający akustyczne covery jego piosenek

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

2115 świętowało występem na PGE Narodowym przed 50 Centem swoje dziesięciolecie. Mimo braku przychylności części widzów Bedoes i spółka stworzyli iście urodzinową atmosferę. A w związku z tym, że nie ma urodzin bez gości, to na scenie pojawili się liczni towarzysze zabawy.

Westnd gośćmi Bedoesa na PGE Narodowym

Ekipa Bedoesa świętowała w towarzystwie Pawbeatsa, Kizo, Mr. Polski oraz ogłoszonych wcześniej finalistów „Nowego Rozdania” – Zippy’ego Ogara, Borona i po prostu Kajtka. Na scenie pojawili się także niespodziewani (choć tak naprawdę spodziewani, ponieważ ich też Bedi zapowiedział przed koncertem) goście – członkowie zespołu Westnd grającego akustyczne covery kawałków Borysa.

Zobaczcie, jak wyszło wspólne wykonanie „Nadchodzi lato”.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24
NEWS

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację
NEWS

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa
NEWS

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa
NEWS

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury
NEWS

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie
NEWS

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”
NEWS

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

Polecane

CGM
Krzysztof Zalewski nazwał Benjamina Netanjahu „zj**em” ze sceny

Krzysztof Zalewski nazwał Benjamina Netanjahu „zj**em” ze ...

"To jest coś tak obrzydliwego, że nie można na to patrzeć".

2 godziny temu

FOTO
50 Cent na PGE Narodowym – zobacz naszą fotorelację

50 Cent na PGE Narodowym – zobacz naszą fotorelację

W niedzielę, 50 Cent zakończył w Warszawie swoją Legancy Tour

2 godziny temu

CGM
Co dalej z Buddą? Twórca zdradził plany na przyszłość

Co dalej z Buddą? Twórca zdradził plany na przyszłość

"Pewnych raperów nie przeskoczymy".

3 godziny temu

FOTO
Bedoes i jego ekipa na scenie Stadionu Narodowego. Zobacz nasze zdjęcia z koncertu 2115

Bedoes i jego ekipa na scenie Stadionu Narodowego. Zobacz nasze zdjęci ...

Bedoes i spółka obchodzili na PGE Narodowym 10-lecie działalności

3 godziny temu

CGM
Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Raper miał do widzów pretensje, że "nie bujają głową, jak małolat wylewa serce na scenę".

4 godziny temu

CGM
Florence + The Machine wracają z nowym materiałem

Florence + The Machine wracają z nowym materiałem

Pierwsza zapowiedź już dostępna.

5 godzin temu