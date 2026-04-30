Bedoes reaguje na wpis BBC o akcji Łatwoganga 

Akcja charytatywna Łatwoganga, która w ostatnich dniach przyciągnęła uwagę całej Polski i mediów zagranicznych, wywołała również reakcje w świecie muzyki. Na publikację brytyjskiego nadawcy BBC odpowiedział krótko Bedoes, podkreślając siłę i jedność Polaków.

Rekordowa akcja Łatwoganga i globalny rozgłos

Inicjatywa Łatwoganga polegała na dziewięciodniowym, nieprzerwanym streamie na żywo, prowadzonym w celu zbiórki środków dla Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie stało się jednym z najbardziej komentowanych projektów charytatywnych w polskim internecie.

Według doniesień medialnych, akcja zgromadziła ponad 50 milionów funtów wsparcia, co przyciągnęło uwagę międzynarodowych mediów, w tym BBC.

Reakcja Bedoesa – krótki, ale mocny komentarz

Na wpis BBC odpowiedział Bedoes, który ograniczył się do jednego zdania:

„Dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych”.

Krótki komentarz rapera szybko rozprzestrzenił się w sieci i został odebrany jako symbol wsparcia dla całej inicjatywy oraz podkreślenie jej skali.

Akcja, która poruszyła internet

Projekt Łatwoganga stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń charytatywnych w polskim internecie. W inicjatywę zaangażowały się również znane osoby ze świata show-biznesu i sportu, co dodatkowo zwiększyło jej zasięg.

Wcześniej media informowały, że inspiracją do działań był utwór nagrany przez Bedoesa we współpracy z młodą bohaterką walczącą z chorobą.