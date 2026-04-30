CGM

Bedoes reaguje na wpis BBC o akcji Łatwoganga 

Krótki, ale mocny komentarz

2026.04.30

opublikował:

Bedoes 2115

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Akcja charytatywna Łatwoganga, która w ostatnich dniach przyciągnęła uwagę całej Polski i mediów zagranicznych, wywołała również reakcje w świecie muzyki. Na publikację brytyjskiego nadawcy BBC odpowiedział krótko Bedoes, podkreślając siłę i jedność Polaków.

Rekordowa akcja Łatwoganga i globalny rozgłos

Inicjatywa Łatwoganga polegała na dziewięciodniowym, nieprzerwanym streamie na żywo, prowadzonym w celu zbiórki środków dla Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie stało się jednym z najbardziej komentowanych projektów charytatywnych w polskim internecie.

Według doniesień medialnych, akcja zgromadziła ponad 50 milionów funtów wsparcia, co przyciągnęło uwagę międzynarodowych mediów, w tym BBC.

Reakcja Bedoesa – krótki, ale mocny komentarz

Na wpis BBC odpowiedział Bedoes, który ograniczył się do jednego zdania:

„Dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych”.

Krótki komentarz rapera szybko rozprzestrzenił się w sieci i został odebrany jako symbol wsparcia dla całej inicjatywy oraz podkreślenie jej skali.

Akcja, która poruszyła internet

Projekt Łatwoganga stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń charytatywnych w polskim internecie. W inicjatywę zaangażowały się również znane osoby ze świata show-biznesu i sportu, co dodatkowo zwiększyło jej zasięg.

Wcześniej media informowały, że inspiracją do działań był utwór nagrany przez Bedoesa we współpracy z młodą bohaterką walczącą z chorobą.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BBC News (@bbcnews)

Tagi


Popularne newsy

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Fagata na zakupowym szale w Japonii. Wydała ponad 40 tysięcy na same torebki

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Opener ogłasza kolejnego headlinera

Tupac
NEWS

Spadkobiercy Tupaca Shakura pozywają Keefe D – przełom w sprawie śmierci legendarnego rapera

Josef Bratan
NEWS

Josef Baratn poznał swojego przeciwnika na FAME 31. Do wygrania luksusowe BMW

___Fot. Klaudia Piwek_SaraJames_PriceTag-2
NEWS

Sara James wraca z singlem „PRICE TAG”. To osobista opowieść o dorastaniu w świecie show-biznesu

bedoes-tvn
NEWS

Wzruszony Bedoes 2115 nie wytrzymał „Uwadze’ TVN – emocje po rekordowej akcji Łatwogangu

Mata 2026
NEWS

Mata z miłosną balladą tuż przed koncertami na PGE Narodowym

Polecane

CGM
Vito Babino Torwar 28.02.26 Photo- @piotr_tarasewicz - @cgm.pl-95

Open’er Festival 2026 wzmacnia line-up. Pięciu nowych artystów dołącza ...

Nowi artyści na festiwalu

2 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

D4vd zamówił dwie piły łańcuchowe, worek na zwłoki i łopatę po zabiciu ...

Prokuratura ujawnia nowe szczegóły w spawie muzyka

2 godziny temu

CGM
OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6

Opener ogłasza kolejnego headlinera

Globalna gwiazda popu wystąpi 4 lipca

3 godziny temu

CGM
Kuba Wojewodzki

Edyta Górniak twierdzi, że zna przyszłość na 100 lat. Co na to Kuba Wo ...

Kuba wbija szpilkę divie

5 godzin temu

CGM
Mata 2026

Mata z miłosną balladą tuż przed koncertami na PGE Narodowym

Zaskakujący singiel od Młodego Matczaka

6 godzin temu

CGM
Edyta gorniak 2026

Półfinał „Must Be The Music” na żywo już 1 maja. Gwiazdą o ...

Do półfinału zakwalifikowało się 16 wykonawców

6 godzin temu