Bedoes pozuje z Post Malone’em

fot. mat. pras.

Odkąd Bedoes zainteresował się końmi i zaczął nosić kapelusze, jego wizerunek stał się bardzo kowbojski. Zupełnie przypadkiem artysta wystąpił na BitterSweet Festivalu tego samego dnia co pierwszy kowboj branży muzycznej – Post Malone. Kiedy twórcy spotkali się za kulisami imprezy, po prostu musiało się to skończyć wspólnym zdjęciem – Po prostu dwóch kowbojów, którzy nie boją się ubrudzić – skomentował fotkę Borys.

Post Malone wystąpił w Poznaniu

Bedoes pojechał do Poznania ze swoim projektem specjalnym. Koncert na BitterSweet Festivalu był trzecim i zarazem ostatnim, jakie raper miał zaplanowane na ten rok. Posty odwiedził nas z kolei w ramach promocji swojego pierwszego albumu country – „F-1 Trillion”. Muzyk wykonał wczoraj sześć piosenek z tego krążka.

Dziś przed nami ostatni dzień BitterSweet Festivalu. Na czterech scenach wystąpią m.in. Taco Hemingway, Peggy Gou, Hurts, Loreen, Sara James, Viagra Boys i Jan-rapowanie.