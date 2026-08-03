Ariana Grande wraca z nowym albumem „petal”. W nowym teledysku tnie krytyków piłą łańcuchową

Ariana Grande oficjalnie powróciła z nowym albumem. Do serwisów streamingowych trafił jej ósmy studyjny krążek zatytułowany „petal”. Równocześnie z premierą wydawnictwa ukazał się teledysk do utworu tytułowego, który zadebiutował o godzinie 17:00 czasu polskiego.

„Petal” to ósmy album Ariany Grande

Nowe wydawnictwo zostało współtworzone i wyprodukowane przez Arianę Grande oraz producenta ILYĘ. Przy trzech utworach do zespołu twórców dołączył także Max Martin, który od lat współpracuje z największymi gwiazdami światowego popu.

Za reżyserię teledysku do piosenki „petal” odpowiada Christian Breslauer, znany z pracy z wieloma czołowymi artystami.

Singiel pobił kolejny rekord

Album promował utwór „hate that i made you love me”, który zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia Billboard Hot 100. Dzięki temu Ariana Grande ustanowiła kolejny rekord w swojej karierze.

Wokalistka została pierwszą artystką, której główny singiel z każdego z pierwszych ośmiu albumów studyjnych debiutował w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. To kolejny dowód na jej niezmiennie silną pozycję na światowym rynku muzycznym.

Lista utworów na albumie „petal”

Na nowym albumie znalazło się 12 kompozycji:

kiss me hate that i made you love me petal stay oh well big feelings freak warning signs (interlude) like i do never get over me bad thing (bunny hop) nowhere, nobody

Ariana Grande łączy muzykę z karierą filmową

Ostatnie lata były dla Ariany Grande niezwykle intensywne nie tylko pod względem muzycznym. Artystka zdobyła uznanie za rolę Glindy w filmowych adaptacjach Wicked oraz Wicked: For Good.

Jej kreacja przyniosła nominacje do najważniejszych nagród filmowych, w tym Oscara, Złotego Globu, BAFTA i Critics Choice Awards. Produkcje okazały się ogromnym sukcesem kasowym i należą do najbardziej dochodowych ekranizacji broadwayowskich musicali.