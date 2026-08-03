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Gitarzysta Modest Mouse odsunięty od trasy koncertowej. W tle zarzuty dotyczące wiadomości do nieletniej fanki

W sieci pojawiły się zrzuty ekranu rozmowy

2026.08.03

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Simon OConnor Modest Mouse

Gitarzysta Simon O’Connor nie weźmie udziału w najbliższej trasie koncertowej Modest Mouse po tym, jak w sieci pojawiły się zrzuty ekranu przedstawiające rzekomą wymianę wiadomości z niepełnoletnią fanką. Muzyk odniósł się już do sprawy i opublikował obszerne wyjaśnienie.

W sieci pojawiły się zrzuty ekranu rozmowy

Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak użytkowniczka Reddita opublikowała zrzuty ekranu wiadomości, które – jak twierdzi – otrzymała od Simona O’Connora jeszcze przed swoimi 17. urodzinami.

Według jej relacji w opisie profilu na Instagramie widniała informacja o jej wieku. Na udostępnionych screenach widać m.in. mem oraz zdjęcie o charakterze seksualnym, które miały zostać wysłane przez muzyka. Nastolatka zapytała go, czy jego konto nie zostało zhakowane.

Z opublikowanych wiadomości wynika, że O’Connor miał odpowiedzieć, iż wiadomości wysłał osobiście, tłumacząc swoje zachowanie imprezą poprzedniego wieczoru. Miał również wspomnieć o zdjęciach dziewczyny w stroju kąpielowym.

Simon O’Connor wydał oświadczenie

Muzyk opublikował własne wyjaśnienie na forum poświęconym Modest Mouse. Przyznał, że wykazał się „złym osądem”, wysyłając – jak określił – niesmaczny mem i naklejkę w wiadomości.

Jednocześnie zapewnił, że omyłkowo wziął nastolatkę za osobę, która od dłuższego czasu miała nękać go za pomocą fałszywych kont w mediach społecznościowych. Dodał, że po zorientowaniu się, iż pisał do niewłaściwej osoby, usunął wiadomości i zakończył rozmowę.

O’Connor przeprosił również dziewczynę, podkreślając, że nie powinna była znaleźć się w takiej sytuacji. Zaznaczył także, że zdecydowanie sprzeciwia się jakimkolwiek zachowaniom seksualnym wobec osób niepełnoletnich.

Modest Mouse odsuwa gitarzystę od trasy

W związku z całą sytuacją zespół Modest Mouse poinformował, że Simon O’Connor nie weźmie udziału w nadchodzącej trasie koncertowej po Ameryce Północnej, która rozpoczyna się w Kalifornii.

Jego miejsce zajmie Seth Jabour, gitarzysta zespołu Les Savy Fav. Grupa nie poinformowała jednak, czy decyzja oznacza definitywne rozstanie z O’Connorem, czy jedynie tymczasowe odsunięcie go od koncertów.

Na ten moment przedstawiciele Modest Mouse nie przekazali dodatkowych informacji dotyczących przyszłości muzyka w zespole.

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