Rick Ross inwestuje w nieruchomości. Raper buduje ogromną wieżę mieszkalną w Miami Gardens

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Rick Ross po raz kolejny udowadnia, że jego biznesowe ambicje wykraczają daleko poza muzykę. Artysta zaangażował się w ogromny projekt deweloperski w Miami Gardens, gdzie powstanie nowoczesny kompleks mieszkalny z setkami apartamentów.

To kolejny etap budowania biznesowego imperium Ricka Rossa, który od lat rozwija swoje inwestycje w różnych branżach – od gastronomii, przez alkohole premium, aż po nieruchomości.

Rick Ross buduje 670 mieszkań w Miami Gardens

Rick Ross został partnerem projektu EnSima Miami I, którego celem jest stworzenie dużego kompleksu mieszkaniowego w jego rodzinnych stronach – Miami Gardens na Florydzie.

Nowa inwestycja będzie obejmować aż 670 lokali mieszkalnych w ośmiopiętrowym budynku. Projekt ma również oferować około 165 tysięcy stóp kwadratowych powierzchni handlowej.

Lokalizacja została wybrana nieprzypadkowo. Kompleks znajdzie się zaledwie kilka minut od Hard Rock Stadium, jednego z najważniejszych obiektów sportowych i rozrywkowych w regionie.

EnSima to kolejny krok w biznesowej karierze rapera

W ramach projektu Rick Ross współpracuje z grupą inwestorów, wśród których znajdują się Shalom Arik Maimon, Ali Yesil, David Shapiro oraz izraelski mentalista Lior Suchard.

Twórcy inwestycji zakładają konkurencyjne ceny mieszkań. Według zapowiedzi apartamenty z jedną sypialnią mają zaczynać się od około 450 tysięcy dolarów, natomiast większe lokale z trzema sypialniami mogą kosztować około 770 tysięcy dolarów.

Specjalna galeria sprzedażowa projektu ma zostać otwarta we wrześniu, aby przyszli mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą.

Rick Ross rozwija imperium poza muzyką

Inwestycja w Miami Gardens wpisuje się w długoterminową strategię Ricka Rossa, który od lat buduje swoją pozycję jako przedsiębiorca.

Jednym z jego największych biznesowych sukcesów jest sieć restauracji Wingstop, rozwijana przez firmę Boss Wings Enterprises. Raper posiada kilkadziesiąt lokali tej marki, które generują znaczące przychody.

Ross inwestuje również w branżę alkoholową. Jest związany z markami Luc Belaire oraz Bumbu Rum. Do jego biznesowych przedsięwzięć należy także współpraca z firmą Slippery Soap, produkującą specjalistyczne kosmetyki samochodowe.

Rick Ross nadal pozostaje ważną postacią hip-hopu

Mimo coraz większego zaangażowania w biznes Rick Ross nie rezygnuje z muzyki. Jako założyciel i szef Maybach Music Group nadal ma wpływ na kulturę hip-hopową.

Pod jego skrzydłami rozwijali się między innymi artyści tacy jak Meek Mill oraz Wale.

Majątek Ricka Rossa jest szacowany na dziesiątki, a według niektórych ocen nawet ponad sto milionów dolarów. Sam artysta wielokrotnie podkreślał, że chce w kolejnych latach jeszcze mocniej rozwijać swoje inwestycje.

Nieruchomości kolejnym źródłem dochodu Ricka Rossa

Projekt EnSima pokazuje, że Rick Ross coraz częściej skupia się na budowaniu trwałego majątku poprzez aktywa niezwiązane bezpośrednio z muzyką.

Dla rapera inwestowanie w nieruchomości jest kolejnym sposobem na zabezpieczenie przyszłości i stworzenie biznesowego dziedzictwa, które będzie działać niezależnie od kariery scenicznej.