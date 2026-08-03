Harry Styles zaliczył bolesny upadek podczas koncertu. Fani wstrzymali oddech

Harry Styles przeżył niebezpieczny moment podczas koncertu w Meksyku. Artysta niespodziewanie poślizgnął się na scenie i z impetem upadł na oczach tysięcy fanów. Choć przez chwilę publiczność zamarła, wokalista szybko pokazał, że nic poważnego mu się nie stało i z uśmiechem kontynuował występ.

Harry Styles poślizgnął się w trakcie koncertu

Do zdarzenia doszło podczas sobotniego koncertu w Mexico City. Nagrania opublikowane przez uczestników wydarzenia pokazują, jak Harry Styles spaceruje po scenie i śpiewa jeden ze swoich utworów, gdy nagle traci równowagę.

Artysta przewrócił się na scenę, a jego upadek wywołał natychmiastową reakcję publiczności. Przez krótką chwilę na stadionie zapanowała cisza, ponieważ wielu fanów obawiało się, że wokalista mógł odnieść kontuzję.

Artysta szybko opanował sytuację

Harry Styles niemal od razu dał jednak do zrozumienia, że wszystko jest w porządku. Leżąc na scenie, żartobliwie zapozował przed publicznością, po czym wstał, otrzepał ubranie i bez żadnej przerwy kontynuował śpiew.

Takie zachowanie spotkało się z entuzjastyczną reakcją fanów, którzy nagrodzili go gromkimi brawami.

Powodem mogła była mokra scena

Według relacji świadków, przed rozpoczęciem koncertu nad miastem przeszła intensywna ulewa, której towarzyszył grad. Opady mogły sprawić, że powierzchnia sceny stała się bardzo śliska, co prawdopodobnie doprowadziło do upadku artysty.