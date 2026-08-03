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Keefe D odrzuca ugodę w sprawie śmierci Tupaca. „Jestem niewinny”

"Dlaczego miałbym zabić człowieka, który zarabiał dla nas najwięcej pieniędzy?"

2026.08.03

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Tupac

foto: mat. pras.

Duane 'Keefe D’ Davis zapowiedział, że nie zamierza zawierać ugody z prokuraturą w procesie dotyczącym śmierci Tupac Shakur. Mężczyzna po raz kolejny zapewnił o swojej niewinności i stwierdził, że nie ma zamiaru przyznawać się do przestępstwa, którego – jak twierdzi – nie popełnił.

Keefe D nie chce ugody z prokuraturą

W rozmowie z lokalnymi mediami w Las Vegas Keefe D odniósł się do doniesień o możliwej ugodzie. 63-latek stanowczo odrzucił taką możliwość.

– Niczego nie zrobiłem. Jestem niewinnym człowiekiem – powiedział.

Dodał również, że w przeszłości zmagał się z nowotworem i ma wszczepione trzy stenty, dlatego nie widzi sensu w przyjmowaniu propozycji wieloletniego wyroku w ramach ugody.

Zaprzecza wcześniejszym wypowiedziom

Duane Davis odniósł się także do swoich wcześniejszych publicznych wypowiedzi oraz wywiadów, w których sugerował udział w wydarzeniach związanych ze śmiercią Tupaca.

Twierdzi obecnie, że opowiadał takie historie wyłącznie dla pieniędzy.

Według jego relacji zarówno książka opisująca kulisy sprawy, jak i głośne wywiady miały powstać przy udziale osób trzecich, które przygotowały dla niego scenariusz wypowiedzi.

– Zrobiłem to dla pieniędzy. To nie ja napisałem tę książkę – przekonuje.

„Dlaczego miałbym zabić artystę, który przynosił największe zyski?”

Keefe D argumentuje również, że nie miał motywu, aby doprowadzić do śmierci Tupaca Shakura.

Podkreślił, że pomagał Suge Knight przy tworzeniu wytwórni Death Row Records, a Tupac był jej największą gwiazdą.

– Dlaczego miałbym zabić człowieka, który zarabiał dla nas najwięcej pieniędzy? To nie ma sensu – stwierdził.

Proces rozpocznie się już w sierpniu

Proces w sprawie zabójstwa Tupaca Shakura ma rozpocząć się w najbliższych dniach. Wcześniej sąd zdecydował, że jako dowód zostanie dopuszczony wywiad, którego Keefe D udzielił policji w 2008 roku.

Rozpoczęcie wyboru ławy przysięgłych zaplanowano na 10 sierpnia. Jeśli nie dojdzie do kolejnych zmian w harmonogramie, pełny proces ruszy wkrótce po zakończeniu tego etapu.

Na obecnym etapie Keefe D konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny, a wszystkie wcześniejsze wypowiedzi obciążające go były elementem działań motywowanych korzyściami finansowymi. O jego odpowiedzialności zdecyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania.

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