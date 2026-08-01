Doda świętuje 9,9 miliona wyświetleń pod „Don’t wanna hide”: „Chociaż widzicie uśmiech, dwa miesiące wcześniej miałam myśli samobójcze”

Doda podzieliła się z fanami bardzo osobistym wyznaniem. Wokalistka poinformowała, że jej utwór „Don’t wanna hide” przekroczył 9,9 miliona wyświetleń, ale przy okazji opowiedziała o trudnym okresie, który poprzedził powstanie piosenki.

Artystka przyznała, że za uśmiechem widocznym na nagraniach i zdjęciach kryła się walka z depresją oraz nerwicą.

Doda o walce z depresją. „Nie sądziłam, że znowu wejdę do studia”

Doda opublikowała emocjonalny wpis, w którym wspomniała, że historia utworu „Don’t wanna hide” ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Jak podkreśliła, piosenka powstała w czasie, gdy przeżywała jeden z najtrudniejszych momentów w swoim życiu.

Wokalistka wyznała, że dwa miesiące przed powstaniem materiału zmagała się z myślami samobójczymi. Przyznała również, że przez długi czas nie była w stanie normalnie pracować, a stres i napięcie sprawiały, że miała problemy ze śpiewaniem.

Doda zaznaczyła, że po diagnozie depresji i nerwicy rozpoczęła leczenie, które przyniosło jej dużą ulgę.

„Depresja zabijała mnie od środka”

Artystka przyznała, że moment rozpoczęcia terapii i leczenia całkowicie zmienił jej podejście do życia.

Doda podkreśliła, że dzięki pomocy specjalistów zaczęła odzyskiwać kontrolę nad swoim życiem i ponownie poczuła radość z tego, co robi.

„Don’t wanna hide” stało się dla niej symbolem tego, co udało jej się przetrwać i pokonać. Piosenkarka potraktowała sukces utworu jako pamiątkę trudnej drogi, którą musiała przejść.

Doda apeluje do fanów: „Nie bójcie się prosić o pomoc”

W swoim wpisie wokalistka po raz kolejny zwróciła uwagę na problem zdrowia psychicznego. Doda od lat angażuje się w kampanie związane z depresją, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Artystka zaapelowała do swoich fanów, aby nie ukrywali problemów i nie bali się szukać wsparcia.

Podkreśliła, że nawet jeśli w trudnym momencie wydaje się, że sytuacja jest bez wyjścia, z czasem perspektywa może się całkowicie zmienić.

Według Dody doświadczenia, które kiedyś wydają się największym cierpieniem, mogą później stać się źródłem siły.

„Nie wiesz, co kryje dusza drugiego człowieka”

Doda zwróciła również uwagę na to, że wygląd zewnętrzny często nie pokazuje prawdziwego stanu emocjonalnego człowieka.

Artystka przypomniała, że uśmiechnięta osoba może jednocześnie zmagać się z ogromnym bólem, którego inni nie widzą.

Jej zdaniem warto być bardziej uważnym wobec ludzi znajdujących się wokół nas, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie problemy ktoś ukrywa.

„Don’t wanna hide” to osobista historia Dody

Piosenka „Don’t wanna hide” pochodzi z 2021 roku i – jak podkreśliła Doda – powstawała w bardzo emocjonalnych okolicznościach.

Wokalistka przyznała, że wiele jej utworów zawiera historie i emocje, o których nie opowiada w wywiadach. Muzyka stała się dla niej sposobem na przekazywanie tego, czego czasami nie potrafi powiedzieć wprost.

Sukces niemal 10 milionów wyświetleń pokazuje, że utwór trafił do wielu słuchaczy, którzy odnaleźli w nim własne emocje i doświadczenia.

Doda udowodniła, że za największymi sukcesami często kryją się historie pełne walki, bólu i ogromnej determinacji.