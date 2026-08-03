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New Radicals wracają po 28 latach. Zespół wydał pierwszy nowy utwór od 1998 roku

Nowy singiel po niemal trzech dekadach

2026.08.03

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New Radicals

New Radicals po 28 latach przerwy zaskoczyli fanów premierą nowej, autorskiej piosenki. Utwór „One Night Only (Break Loose Break Free!)” jest pierwszym oryginalnym materiałem grupy od wydania albumu „Maybe You’ve Been Brainwashed Too” w 1998 roku.

Nowy singiel po niemal trzech dekadach

Za New Radicals stoją wokalista i autor tekstów Gregg Alexander oraz Danielle Brisebois. Duet zdobył światową popularność pod koniec lat 90. dzięki przebojowi „You Get What You Give”, który do dziś pozostaje ich najbardziej rozpoznawalnym utworem.

Nowa piosenka „One Night Only (Break Loose Break Free!)” utrzymana jest w charakterystycznym dla zespołu pop-rockowym brzmieniu z wyraźnie zaznaczonym fortepianem. Za jej powstanie odpowiadają Gregg Alexander, Danielle Brisebois oraz Nick Lashley.

Utwór promuje nową komedię romantyczną

Singiel został nagrany jako motyw przewodni filmu One Night Only. Produkcja w reżyserii Will Gluck opowiada historię świata, w którym kontakty seksualne przed ślubem są zakazane, z wyjątkiem jednej nocy w roku.

Główne role zagrali Monica Barbaro oraz Callum Turner. W obsadzie znaleźli się również Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald i Nicholas Braun.

Film trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 7 sierpnia, a brytyjska premiera została zaplanowana na 28 sierpnia.

Dlaczego New Radicals zakończyli działalność?

Zespół zakończył działalność już w 1999 roku, zaledwie rok po wydaniu swojego jedynego albumu. Gregg Alexander tłumaczył wówczas, że zniechęciły go intensywne trasy koncertowe oraz obowiązki promocyjne związane z funkcjonowaniem zespołu.

Po rozpadzie grupy skupił się na pracy autora piosenek i producenta. Współtworzył m.in. takie przeboje jak „Murder On The Dancefloor” Sophie Ellis-Bextor, „The Game Of Love” nagrane przez Santana i Michelle Branch czy „Lost Stars” z filmu Begin Again.

Powrót, na który fani czekali latami

Choć New Radicals pojawili się ponownie na scenie w 2021 roku podczas wirtualnych obchodów inauguracji prezydenta USA, był to jednorazowy występ. Dopiero teraz zespół zdecydował się na premierę zupełnie nowego materiału, kończąc 28-letnią przerwę wydawniczą.

Nowy singiel może być sygnałem, że legenda lat 90. ponownie zamierza zaznaczyć swoją obecność na muzycznej scenie.

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