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Jorja Smith szczerze o przerwie od życia publicznego. Powodem były komentarze na temat jej wyglądu

Jorja Smith wyjaśnia, dlaczego zniknęła z mediów

2026.08.02

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Jorja Smith Opener_2019_Foto- P. Tarasewicz @piotr_tarasewicz @cgm.pl @cgmcreativestudio-12

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Jorja Smith opowiedziała o powodach, dla których po wydaniu drugiego albumu na pewien czas ograniczyła swoją obecność w mediach i internecie. Wokalistka przyznała, że wpływ na tę decyzję miały między innymi liczne komentarze dotyczące jej wyglądu oraz potrzeba odpoczynku po intensywnych latach pracy.

Jorja Smith wyjaśnia, dlaczego zniknęła z mediów

W rozmowie z magazynem GQ artystka podkreśliła, że tak naprawdę nigdy nie zrobiła całkowitej przerwy od muzyki. Nadal koncertowała i pracowała, jednak świadomie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych.

– Tak naprawdę nie odeszłam. Wciąż grałam koncerty. Po prostu mniej udzielałam się w mediach społecznościowych i to był mój sposób na przerwę – wyjaśniła.

Po premierze albumu „Falling or Flying” z 2023 roku wokalistka postanowiła na jakiś czas wycofać się z życia publicznego. W 2026 roku wraca z nowym wydawnictwem zatytułowanym „What Are The Odds”.

Komentarze o wadze były trudnym doświadczeniem

Jorja Smith przyznała, że jednym z powodów ograniczenia swojej obecności w sieci były nieustanne komentarze dotyczące jej sylwetki.

Artystka wspomina, że wiele osób zwracało uwagę na to, że przytyła. Choć sama czuła się szczęśliwa i zdrowa, zaskoczyła ją skala ocen i opinii na temat jej wyglądu.

– Byłam naprawdę szczęśliwa i zdrowa. To nie same komentarze o wadze były najgorsze, ale fakt, że tak wiele osób czuło potrzebę oceniania mojego wyglądu i życia. To nie jest normalne – powiedziała.

Wokalistka dodała, że był to moment, w którym poczuła, iż mimo doświadczenia nie zawsze potrafi radzić sobie z presją związaną z popularnością.

Kariera od najmłodszych lat

29-letnia piosenkarka przyznała również, że od początku kariery funkcjonowała w bardzo intensywnym tempie. Od momentu debiutu niemal nieprzerwanie koncertowała i pracowała nad kolejnymi projektami.

– Zaczęłam bardzo młodo. Cały czas chciałam robić więcej i więcej. Nie wiedziałam, jak się zatrzymać. Grałam koncerty każdego roku od początku kariery, dlatego po wydaniu albumu poczułam, że potrzebuję się wycofać i odpocząć – wyznała.

Dziś Jorja Smith wraca z nową energią i kolejnym albumem, podkreślając, że krótka przerwa pozwoliła jej odzyskać równowagę oraz spojrzeć na swoją karierę z nowej perspektywy.

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