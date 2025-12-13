Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. Bardzo mnie to motywuje”

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Wspólny numer Żabsona i Wiza Khalify wywołał ogromne poruszenie na polskiej scenie rapowej. Głos w tej sprawie zabrał Bedoes 2115, który podkreślił znaczenie tej kolaboracji dla całej branży muzycznej.

„Nie chodzi o to, czy ktoś go lubi”

Bedoes odniósł się do utworu „Klasyk”, który Żabson nagrał z amerykańskim raperem Wizem Khalifą. Raper z Bydgoszczy zaznaczył, że osobiste sympatie czy relacje między artystami nie mają tu znaczenia. Najważniejsza jest skala i symbolika wydarzenia.

– Nie rozmawiajmy o tym, czy Żabson jest w kogoś typie, czy ktoś go lubi czy nie, tylko rozmawiajmy o tym, co się wydarzyło, bo to jest historyczne. Gdyby ktoś małolatowi z Opoczna powiedział:

„Gościu, kiedyś polecisz do studia do Los Angeles i nagrasz z nim numer”… To jest historyczne, całym sercem wspieram – podkreślił Bedoes.

Współpraca jako inspiracja dla młodych artystów

Bedoes wskazał, że sukces Żabsona powinien być impulsem motywacyjnym nie tylko dla innych raperów, ale także dla młodych ludzi z mniejszych miejscowości. Zwrócił uwagę, że pochodzenie i sytuacja rodzinna nie powinny ograniczać marzeń.

– Uważam, że jako Polacy powinniśmy się wspierać. Nieważne skąd jesteś, z jakiego miasta, dużego czy małego, jaka jest twoja sytuacja rodzinna, bo wielu raperów pochodzi z rozbitych rodzin i małych miast, nigdy nie przestawaj gonić swoich marzeń i wierzyć w to. Ten numer jest na to największym dowodem – dodał Bedoes.

Historia polskiego rapu

Wspólny numer Żabsona i Wiza Khalify od piątku uznawany jest za jedną z największych międzynarodowych kooperacji w historii polskiego rapu. Utwór już teraz budzi szerokie zainteresowanie fanów i mediów, pokazując, że polski rap ma coraz większy zasięg na świecie.

Bedoes komentuje wspólny numer Żabsona i Wiz Khalify. „To jest historczyne”. #bedoes #zabson #wizkhalifa #cgm Nagranie pochodzi ze instagramowego story Bedoesa @bedoes2115

