Żabson i Wiz Khalifa prezentują „Klasyk” – numer trafił wreszcie do sieci

Żabson połączył siły z amerykańskim gwiazdorem Wizem Khalifą, prezentując nowy utwór „Klasyk”, który właśnie jest dostępny na platformach streamingowych. Ta współpraca to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie hip‑hopowej w 2025 roku.

Nowości na albumie „Hollywood Smile – Extreme”

Singiel „Klasyk” pochodzi z rozszerzonej wersji albumu „Hollywood Smile – Extreme”, w której znalazło się 10 nowych utworów. Premiera materiału odbyła się o północy na Spotify, wywołując entuzjazm wśród słuchaczy i fanów rapu zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kulisy współpracy Żabsona z Wizem Khalifą

Żabson opowiedział, że współpraca z amerykańskim raperem była dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Wiz Khalifa wysoko ocenił jego zwrotkę, podkreślając, że Żabson pokazał prawdziwe „MC attitude”.

„Klasyk” – hit dla fanów hip-hopu

Wspólny utwór Żabsona i Wiza Khalify to nie tylko wyjątkowa kolaboracja, ale również znak rozwoju polskiego rapu na światowym poziomie. Fani mogą liczyć na wysokiej jakości produkcję, charakterystyczne flow artystów oraz mocne beaty, które podkreślają energię nowego singla.