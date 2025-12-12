CGM

Żabson i Wiz Khalifa prezentują „Klasyk” – numer trafił wreszcie do sieci

„Hollywood Smile - Extreme” od północy w serwisach streamingowych

2025.12.12

Żabson i Wiz Khalifa prezentują „Klasyk” – numer trafił wreszcie do sieci

Żabson połączył siły z amerykańskim gwiazdorem Wizem Khalifą, prezentując nowy utwór „Klasyk”, który właśnie jest dostępny na platformach streamingowych. Ta współpraca to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie hip‑hopowej w 2025 roku.

Nowości na albumie „Hollywood Smile – Extreme”

Singiel „Klasyk” pochodzi z rozszerzonej wersji albumu „Hollywood Smile – Extreme”, w której znalazło się 10 nowych utworów. Premiera materiału odbyła się o północy na Spotify, wywołując entuzjazm wśród słuchaczy i fanów rapu zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kulisy współpracy Żabsona z Wizem Khalifą

Żabson opowiedział, że współpraca z amerykańskim raperem była dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Wiz Khalifa wysoko ocenił jego zwrotkę, podkreślając, że Żabson pokazał prawdziwe „MC attitude”.

„Klasyk” – hit dla fanów hip-hopu

Wspólny utwór Żabsona i Wiza Khalify to nie tylko wyjątkowa kolaboracja, ale również znak rozwoju polskiego rapu na światowym poziomie. Fani mogą liczyć na wysokiej jakości produkcję, charakterystyczne flow artystów oraz mocne beaty, które podkreślają energię nowego singla.

Malik Montana prezentuje nowy singiel „Plain Jane"

Malik Montana prezentuje nowy singiel „Plain Jane”

Brytyjski sznyt w produkcji

Opener ogłasza kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji

Opener ogłasza kolejną gwiazdę przyszłorocznej edycji

Popowa gwiazda wystąpi w Gdyni

Spadkobiercy majątku Notoriousa B.I.G. dementują zarzuty, że Diddy zapłacił za pogrzeb przyjaciela jego pieniędzmi

Spadkobiercy majątku Notoriousa B.I.G. dementują zarzuty, że Diddy zap ...

Wayne Barrow nie zgadza się z twierdzeniami z dokumentu o Diddym

Videomaker Diddy'ego wyjaśnia, jak 50 Cent i Netflix zdobyli prywatne materiały video rapera

Videomaker Diddy’ego wyjaśnia, jak 50 Cent i Netflix zdobyli prywatne ...

Materiały pokazują Diddy’ego we wrażliw

Dziś premiera nowego albumu O.S.T.R. – do sieci trafił nowy teledysk rapera

Dziś premiera nowego albumu O.S.T.R. – do sieci trafił nowy tele ...

„Chciałem uchwycić vibe lat 80-tych, czyli muzyki, kiedy miałem 5-10 lat"

Luna komentuje decyzję TVP w sprawie bojkotu Eurowizji: „Wierzę, że rozmowa o empatii, odpowiedzialności i wrażliwości jest potrzebna również w świecie muzyki

Luna komentuje decyzję TVP w sprawie bojkotu Eurowizji: „Wierzę, ...

Eurowizja w cieniu konfliktu i bojkotu

