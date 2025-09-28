Szukaj
Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG"

"Nie poznałem drugiego takiego jak on".

2025.09.28

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

W miniony piątek w warszawskim klubie Oczki odbył się urodzinowy koncert grupy Mor W.A. Bedoes był obecny na miejscu i po imprezie podzielił się z fanami krótką refleksją. Raper przyznał, że sam występ był dla niego ważnym wydarzeniem, przede wszystkim jednak spropsował Łyskacza, pisząc, że „nie poznał drugiego takiego jak on”.

Bedoes o Łyskaczu: „Prawdziwy OG”

– Łyskacz to prawdziwy OG. Nie poznałem drugiego takiego jak on i nie mam pół interesu w tym, żeby o tym pisać, ale inaczej nie byłbym sobą. Oldschoolowcom nie trzeba przedstawiać go ani tłumaczyć, kim jest i jaki miał wpływ na polski hip-hop, ale chciałbym, żeby również młodsi mieli świadomość, że są gracze ze starej szkoły, którzy kumają to, co robimy i budują międzypokoleniowy most. Ja zawsze byłem niepokornym dzieciakiem. Dostałem za to wielokrotnie od sceny po głowie i wiem, jak reaguje na dźwięk mojej ksywy część raperów, ale nie przestanę oddawać należytego szacunku ludziom, którzy na niego zasługują.

Jeśli tego nie robię, niektórzy ludzi zarzucają mi brak szacunku, a jeśli to robię, zarzucają mi lizanie d**y, ale to nic nie zmienia, bo to jestem ja i zawsze będę pisał od serca.

(…) Dziękuję za to, ż mogłem uczestniczyć w 25. urodzinach składu Mor W.A.. To wydarzenie zapamiętam na długo, bo oprócz doj***anego koncertu, dużo poukładało mi w głowie – napisał Bedoes.

