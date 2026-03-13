bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze

bambi zaprezentowała nowy singiel „LET IT B”, który wielu fanów uznaje za najbardziej dojrzały i osobisty utwór w jej dotychczasowej twórczości. Artystka w bardzo szczery sposób rozlicza się w nim z presją popularności, hejtem w internecie oraz trudnymi doświadczeniami ostatnich lat.

Już w pierwszych wersach raperka daje do zrozumienia, że jej ambicje wykraczają poza polską scenę muzyczną:

„Mój sufit poza granicami tego kraju. Kocham Polskę, ale wiem, że dla mnie to za mało”.

Nowy singiel jest więc nie tylko osobistym wyznaniem, ale również zapowiedzią kolejnego etapu w karierze artystki.

Nowy etap w karierze bambi

„LET IT B” wyraźnie pokazuje zmianę w stylu bambi. Utwór łączy trapowe brzmienia z rozbudowaną, niemal filmową aranżacją. Za produkcję odpowiadają Francis, Charlie Moncler, Wojtek Urbański oraz Krzysztof Falkowski.

Raperka pokazuje w nim bardziej refleksyjną i dojrzałą stronę swojej twórczości. Zamiast klasycznego bragga szybko pojawia się szczere wyznanie dotyczące emocji, presji i życia na scenie.

Presja koncertów i emocjonalne załamanie

W jednej z najmocniejszych części utworu bambi opisuje kulisy intensywnej trasy koncertowej. Mimo ogromnego sukcesu artystka przyznaje, że często towarzyszyło jej ogromne zmęczenie i psychiczne przeciążenie.

„Sold out trasa, ale nowa, ale breakdown, jakby kończyła się droga

Zobaczyłam twarze ludzi, których znałam od zawsze

Nie czułam, że to sukces, tylko dramat jak Hamlet”.

W kolejnych wersach opisuje momenty, kiedy mimo złego samopoczucia musiała wyjść na scenę:

„Podpinają mi mikrofon i prostują moje włosy

Kiedy nieprzytomna leżę na kanapie”.

To fragment, który pokazuje mniej znaną stronę życia popularnej artystki – ogromną presję i brak czasu na odpoczynek.

Podziękowanie dla fanów

W utworze nie brakuje także momentów wdzięczności wobec fanów i innych artystów. bambi podkreśla, że to właśnie wsparcie słuchaczy pozwala jej iść dalej mimo trudnych chwil.

„Ja po prostu daję ludziom to, co czują w swoich sercach

Dziękuję wam za wsparcie i każdemu artyście”.

Ten fragment pokazuje, jak ważną rolę w jej karierze odgrywa relacja z publicznością.

Hejt i ciągła ocena w internecie

Jednym z najmocniejszych wątków „LET IT B” jest rozliczenie z hejtem i presją mediów społecznościowych. Raperka otwarcie mówi o tym, jak bardzo wpływały na nią komentarze i opinie internautów.

„Hejtują mój uśmiech, no to przestałam się śmiać przed kamerą

Czego jeszcze nie wypada robić przed kamerą?

Jak mam chodzić przed kamerą? Jak mam mówić przed kamerą?”.

Artystka przyznaje również, że w pewnym momencie zaczęła wątpić w siebie:

„Nie nadaję się do tego — ta myśl przez ostatni rok zabijała moje ego”.

To jedna z najbardziej szczerych wypowiedzi w jej dotychczasowej twórczości.

Bardzo osobiste wyznanie w tekście

W „LET IT B” pojawiają się również wyjątkowo osobiste fragmenty, które pokazują emocjonalne konsekwencje życia w świetle reflektorów.

„W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę

Do dzisiaj czasem płaczę, trochę częściej niż czasem”.

Raperka mówi także o poczuciu ciągłej walki z samą sobą oraz o presji związanej z oceną jej wyglądu i życia prywatnego.

Refren inspirowany „Let It Be”

Refren utworu nawiązuje do klasycznego przeboju „Let It Be”. W interpretacji bambi symbolizuje pogodzenie się z przeszłością i próbę rozpoczęcia wszystkiego od nowa. „I wierzę, że na zawsze będę stała tu

Let it be i już zostawcie każdy stary ból

W moich rękach trzymam sukces, chcę go nazwać mój”.

Ten fragment pokazuje, że mimo trudnych doświadczeń artystka nadal wierzy w swoją drogę.

Teledysk nagrany w Paryżu

Klip do „LET IT B” został nagrany w Paryżu. Za jego realizację odpowiada kreatywny kolektyw _biuro, założony przez Oliwię Drozdz i Milę Rowyszyn.

Teledysk utrzymany jest w minimalistycznym, artystycznym stylu i podkreśla emocjonalny charakter całego utworu.

„LET IT B” – przełomowy moment w karierze bambi

Nowy singiel może okazać się jednym z najważniejszych momentów w karierze raperki. „LET IT B” zamyka trudny etap w jej życiu i jednocześnie zapowiada nowy rozdział twórczości.

Artystka pokazuje w nim bardziej dojrzałą, świadomą siebie wersję, która nie boi się mówić o presji sławy, hejcie czy problemach psychicznych.