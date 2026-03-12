Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie. W roli supportu zagra legendarna raperka

Po miesiącach spekulacji, wielokrotnie nagradzana i multiplatynowa popowa supergrupa The Pussycat Dolls ogłosiła swój wielki powrót na światowe sceny. Zespół zapowiedział długo wyczekiwaną trasę koncertową PCD FOREVER, która w 2026 roku obejmie Amerykę Północną, Europę oraz Wielką Brytanię. Koncert na warszawskim Torwarze odbędzie się 16 września 2026 roku. W roli supportu wystąpi legendarna Lil Kim oraz MYA.

Trasa świętuje 20-lecie debiutanckiego albumu PCD, który „przyniósł zespołowi globalną popularność oraz rekordowe single”. Wśród nich znalazły się hity takie jak „Buttons” – utwór niedawno wyróżniony statusem pięciokrotnej platyny i który w grudniu przekroczył miliard wyświetleń w serwisie YouTube – a także „Don’t Cha” (5‑krotna platyna) i „Stickwitu” (potrójna platyna).

Terminy przedsprzedaży i sprzedaży biletów

Przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 18 marca o godz. 9:00

Przedsprzedaż Mastercard: środa, 18 marca o godz. 9:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 19 marca o godz. 10:00

Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 19 marca o godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 20 marca o godz. 10:00 na

Historia i sukcesy grupy

The Pussycat Dolls powstały w 1995 roku w Los Angeles jako neo-burleskowa grupa taneczna założona przez choreografkę Robin Antin. Na sugestię Jimmy’ego Iovine’a Antin przekształciła formację w popularny girlsband w 2003 roku, a skład zespołu obejmował m.in. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt. Debiutancki singiel „Sway” znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Shall We Dance?, a kolejne hity, takie jak „Don’t Cha”, „Stickwitu” i „Buttons”, zapewniły zespołowi światową sławę.

Ich debiutancki album PCD (2005) sprzedał się w trzech milionach egzemplarzy w USA i zdobył status multiplatynowego. Drugi album Doll Domination (2008) przyniósł hity „When I Grow Up” i „Jai Ho! (You Are My Destiny)”, choć pojawiły się wewnętrzne konflikty, głównie wokół Scherzinger, która dominowała wokalnie w nagraniach.

Po światowej trasie w 2009 roku grupa zawiesiła działalność, a ostatecznie rozpadła się w 2010 roku. W 2019 roku ogłoszono częściowy powrót zespołu, choć pandemia COVID-19 oraz spory prawne doprowadziły do odwołania trasy w 2022 roku. W 2026 roku Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt powróciły jako trio, wydając nowy singiel „Club Song”.

Dziedzictwo i wpływ

Zespół sprzedał łącznie 55 milionów płyt na całym świecie, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się girlsbandów wszech czasów. VH1 umieściło Pussycat Dolls na liście 100 Greatest Women in Music, a Billboard uznał ich za jedną z najlepiej sprzedających się grup dekady 2000–2009. Sukcesy takie jak „Don’t Cha” i „Buttons” uczyniły z nich ikonę muzyki pop i R&B, a ich wizerunek sceniczny stał się symbolem empowermentu i pewności siebie kobiet na scenie.

Wokalne i sceniczne wyzwania

Choć Nicole Scherzinger pełniła rolę głównej wokalistki, pozostali członkowie zespołu także wnosili indywidualny wkład artystyczny. Kimberly Wyatt i Melody Thornton wielokrotnie podkreślały, że choć nie zawsze były w centrum uwagi, ich rola w choreografii i występach była kluczowa. Grupa, mimo kontrowersyjnych i seksualnych występów, konsekwentnie podkreślała przesłanie empowermentu i siły kobiet.