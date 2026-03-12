CGM

Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie. W roli supportu zagra legendarna raperka

Nicole i spółka wystąpią na Torwarze

2026.03.12

opublikował:

Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie. W roli supportu zagra legendarna raperka

Po miesiącach spekulacji, wielokrotnie nagradzana i multiplatynowa popowa supergrupa The Pussycat Dolls ogłosiła swój wielki powrót na światowe sceny. Zespół zapowiedział długo wyczekiwaną trasę koncertową PCD FOREVER, która w 2026 roku obejmie Amerykę Północną, Europę oraz Wielką Brytanię. Koncert na warszawskim Torwarze odbędzie się 16 września 2026 roku. W roli supportu wystąpi legendarna Lil Kim oraz MYA.

Trasa świętuje 20-lecie debiutanckiego albumu PCD, który „przyniósł zespołowi globalną popularność oraz rekordowe single”. Wśród nich znalazły się hity takie jak „Buttons” – utwór niedawno wyróżniony statusem pięciokrotnej platyny i który w grudniu przekroczył miliard wyświetleń w serwisie YouTube – a także „Don’t Cha” (5‑krotna platyna) i „Stickwitu” (potrójna platyna).

Terminy przedsprzedaży i sprzedaży biletów

  • Przedsprzedaż na stronie artysty: środa, 18 marca o godz. 9:00

  • Przedsprzedaż Mastercard: środa, 18 marca o godz. 9:00

  • Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek, 19 marca o godz. 10:00

  • Przedsprzedaż Spotify: czwartek, 19 marca o godz. 12:00

  • Sprzedaż ogólna: piątek, 20 marca o godz. 10:00 na

Historia i sukcesy grupy

The Pussycat Dolls powstały w 1995 roku w Los Angeles jako neo-burleskowa grupa taneczna założona przez choreografkę Robin Antin. Na sugestię Jimmy’ego Iovine’a Antin przekształciła formację w popularny girlsband w 2003 roku, a skład zespołu obejmował m.in. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt. Debiutancki singiel „Sway” znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Shall We Dance?, a kolejne hity, takie jak „Don’t Cha”, „Stickwitu” i „Buttons”, zapewniły zespołowi światową sławę.

Ich debiutancki album PCD (2005) sprzedał się w trzech milionach egzemplarzy w USA i zdobył status multiplatynowego. Drugi album Doll Domination (2008) przyniósł hity „When I Grow Up” i „Jai Ho! (You Are My Destiny)”, choć pojawiły się wewnętrzne konflikty, głównie wokół Scherzinger, która dominowała wokalnie w nagraniach.

Po światowej trasie w 2009 roku grupa zawiesiła działalność, a ostatecznie rozpadła się w 2010 roku. W 2019 roku ogłoszono częściowy powrót zespołu, choć pandemia COVID-19 oraz spory prawne doprowadziły do odwołania trasy w 2022 roku. W 2026 roku Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt powróciły jako trio, wydając nowy singiel „Club Song”.

Dziedzictwo i wpływ

Zespół sprzedał łącznie 55 milionów płyt na całym świecie, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się girlsbandów wszech czasów. VH1 umieściło Pussycat Dolls na liście 100 Greatest Women in Music, a Billboard uznał ich za jedną z najlepiej sprzedających się grup dekady 2000–2009. Sukcesy takie jak „Don’t Cha” i „Buttons” uczyniły z nich ikonę muzyki pop i R&B, a ich wizerunek sceniczny stał się symbolem empowermentu i pewności siebie kobiet na scenie.

Wokalne i sceniczne wyzwania

Choć Nicole Scherzinger pełniła rolę głównej wokalistki, pozostali członkowie zespołu także wnosili indywidualny wkład artystyczny. Kimberly Wyatt i Melody Thornton wielokrotnie podkreślały, że choć nie zawsze były w centrum uwagi, ich rola w choreografii i występach była kluczowa. Grupa, mimo kontrowersyjnych i seksualnych występów, konsekwentnie podkreślała przesłanie empowermentu i siły kobiet.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes: „Znowu obudziłem się i czułem się jak najgorsze gówno (…) A co u was?”
NEWS

Ten Typ Mes: „Znowu obudziłem się i czułem się jak najgorsze gówno (…) A co u was?”

Tribbs wyjechał do Londynu i od razu zaczał pracować z brytyjskimi gwiazdami. Jedną z nich jest Cher Lloyd
NEWS

Tribbs wyjechał do Londynu i od razu zaczał pracować z brytyjskimi gwiazdami. Jedną z nich jest Cher Lloyd

Pożegnalny koncert WWO praktycznie wyprzedany w trzy godziny. Sokół informuje, że zostały ostatnie bilety
NEWS

Pożegnalny koncert WWO praktycznie wyprzedany w trzy godziny. Sokół informuje, że zostały ostatnie bilety

Sentino nagrał dissy na Bedoesa i chciał dogadać beef. Borek nie jest jednak zainteresowany. „Życzę, żeby odnalazł zagubiony honor i przestał być kur*ą”
NEWS

Sentino nagrał dissy na Bedoesa i chciał dogadać beef. Borek nie jest jednak zainteresowany. „Życzę, żeby odnalazł zagubiony honor i przestał być kur*ą”

Nie mogło być inaczej. Po szybkim soldoucie WWO ogłosili dodatkowy koncert na Torwarze
NEWS

Nie mogło być inaczej. Po szybkim soldoucie WWO ogłosili dodatkowy koncert na Torwarze

Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi nie staje po chemii i cię nie r*cha? Żeś taka nerwowa?”
NEWS

Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi nie staje po chemii i cię nie r*cha? Żeś taka nerwowa?”

Jongmen z kawałkiem o swojej odsiadce w dubajskim więzieniu: „Nie mam nic do powiedzenia, pod celą pierwsza premiera”
NEWS

Jongmen z kawałkiem o swojej odsiadce w dubajskim więzieniu: „Nie mam nic do powiedzenia, pod celą pierwsza premiera”

Polecane

CGM
Trzeci podejrzany w sprawie napadu na dom 6ix9ine’a w końcu aresztowany

Trzeci podejrzany w sprawie napadu na dom 6ix9ine’a w końcu aresztowan ...

Zamaskowani napastnicy skradli luksusowe dobra i wzięli matkę rapera jako zakładniczkę

4 godziny temu

CGM
Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi nie staje po chemii i cię nie r*cha? Żeś taka nerwowa?”

Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi ...

Doda twierdzi, że Jarosińska była pijana, gdy doszło do ich pierwszego spotkania

4 godziny temu

CGM
Billie Eilish zagra w adaptacji klasycznej powieści, którą wyreżyseruje zdobywczyni Oskara?

Billie Eilish zagra w adaptacji klasycznej powieści, którą wyreżyseruj ...

Według doniesień, piosenkarka jest w zaawansowanych rozmowach, aby przyjąć główną rolę w filmie

4 godziny temu

CGM
Mo Chara z Kneecap nie stanie przed sądem za terroryzm. Wysoki Sąd odrzuca apelację CPS

Mo Chara z Kneecap nie stanie przed sądem za terroryzm. Wysoki Sąd odr ...

Kneecap zaprzecza poparciu dla przemocy

4 godziny temu

CGM
Jack Osbourne oddał hołd Ozzy’emu. Nadał córce imię ojca

Jack Osbourne oddał hołd Ozzy’emu. Nadał córce imię ojca

Share Tweet Jack Osbourne podzielił się radosną nowiną o narodzinach

4 godziny temu

CGM
Kim Kardashian i Kris Jenner odpowiadają na oskarżenia Raya J. „Nie planowałyśmy publikacji sekstaśmy”

Kim Kardashian i Kris Jenner odpowiadają na oskarżenia Raya J. „Nie pl ...

Celebrytki złożyły oświadczenia pod przysięgą, w których nazywają twierdzenia muzyka kłamstwem

5 godzin temu