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Bad Bunny wspiera społeczność LGBTQ+. „Ostatecznie nie wiem, czy za 20 lat polubię jakiegoś mężczyznę”

Gwiazdor już dziś wystąpi na Stadionie Narodowym

2026.07.14

opublikował:

Bad Bunny

Bad Bunny należy dziś do grona największych gwiazd światowej muzyki. Portorykański artysta zdobył popularność nie tylko dzięki hitom i widowiskowym koncertom, ale również za sprawą swojego otwartego podejścia do kwestii tożsamości, ekspresji oraz wsparcia dla społeczności LGBTQ+.

Muzyk od lat podkreśla, że każdy powinien mieć prawo do wyrażania siebie bez obawy przed oceną. Jego postawa wyróżnia się szczególnie na tle świata reggaetonu, który przez wiele lat był krytykowany za stereotypowe podejście do płci i orientacji seksualnej.

Bad Bunny przebrał się za drag queen w geście wsparcia

Jednym z najbardziej komentowanych momentów w karierze artysty był teledysk do utworu „Yo Perreo Sola”, w którym Bad Bunny wystąpił przebrany za drag queen.

W ten sposób chciał zwrócić uwagę na problemy, z jakimi mierzy się społeczność LGBTQ+, oraz wyrazić solidarność z osobami doświadczającymi dyskryminacji i braku akceptacji. Występ odbił się szerokim echem na całym świecie i został uznany za ważny gest wsparcia.

Bad Bunny o swojej orientacji: „To mnie nie definiuje”

Choć Bad Bunny był związany z kobietami i określa się jako osoba heteroseksualna, wielokrotnie podkreślał, że nie chce być definiowany przez swoją orientację seksualną.

W rozmowie z Los Angeles Times artysta powiedział:

„To mnie nie definiuje. Ostatecznie nie wiem, czy za 20 lat polubię jakiegoś mężczyznę. W życiu nigdy nic nie wiadomo. W tej chwili jestem heteroseksualny i podobają mi się kobiety.”

Wypowiedź muzyka spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów i mediów, a wielu uznało ją za wyraz otwartości oraz sprzeciwu wobec sztywnego przypisywania ludzi do określonych kategorii.

Bad Bunny uchodzi za ikonę środowiska LGBTQ+

Mimo że sam określa się jako heteroseksualny, Bad Bunny jest przez wielu fanów postrzegany jako jedna z najważniejszych ikon wspierających społeczność LGBTQ+. Jego działania były wielokrotnie doceniane przez przedstawicieli środowiska, w tym przez Ricky’ego Martina.

Artysta konsekwentnie pokazuje, że akceptacja, szacunek i możliwość swobodnego wyrażania siebie są wartościami, które powinny dotyczyć każdego – niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

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