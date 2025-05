BABIE LATO i „Tattoo” – dziewczyńska moc w Spotify Singles: Eurovision

fot. mat. pras.

Margaret, Zalia i Sara James, tegoroczne bohaterki projektu BABIE LATO, właśnie zaliczyły muzyczną podróż do Sztokholmu, by nagrać własną wersję eurowizyjnego hitu „Tattoo” Loreen. Artystki wzięły udział w prestiżowym programie Spotify Singles – tym razem w specjalnej odsłonie poświęconej Eurowizji. To emocjonalny cover z mocnym dziewczyńskim twistem i nutą nostalgii – drugi wspólny singiel tegorocznego składu i kolejna zapowiedź nadchodzącej EP-ki BABIEGO LATA.

Nowa, emocjonalna wersja hitu „Tattoo” Loreen właśnie trafiła na kompilację Spotify Singles: Eurovision. To cover, w którym BABIE LATO puszcza oko do nostalgii, bawi się wokalami i brzmieniem, ale przede wszystkim pokazuje swój własny, dziewczyński vibe.

BABIE LATO to muzyczny projekt specjalny i nieodłączna część trasy festiwalowej Santander Letnie Brzmienia. Tegoroczna, trzecia odsłona girlsbandu, to zapowiedź płonącego od emocji lata i energetycznego show, w którym artystki łączą trzy żywioły. Margaret wciela się w ogień, Zalia przynosi wodę, a Sara James unosi się z powietrzem – z połączenia tych mocy powstaje kobieca siła oparta na siostrzeństwie, która eksplodowała w singlu „Co za noc”. Teraz mamy okazję przekonać się, jak brzmi trio eksperymentujące z brzmieniami innych artystów.

„Utwór „Tattoo” Loreen naprawdę głęboko poruszył nasze polskie i uwielbiające Eurowizję serca, dlatego doskonale się bawiłyśmy pracując nad jego nową aranżacją – odkrywanie nowego brzmienia i wplatanie w niego odrobiny polskiej nostalgii sprawiło, że zakochałyśmy się w nim jeszcze bardziej” – mówią twórczynie BABIE LATO 2025.

Wśród artystów, którzy wzięli udział w nagraniach utworów już dostępnych na Spotify Singles: Eurovision są przedstawiciele Szwecji (Loreen), Szwajcarii (Nemo), Niemiec (ENNIO) i Grecji (Marina Satti).

Babie Lato z wakacyjną energią!

BABIE LATO to specjalny projekt festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który od 2023 roku pokazuje siłę kobiecej współpracy. Na czele pierwszego składu stanęła Natalia Kukulska, która zaprosiła do współpracy Mery Spolsky, Bovską, Margaret oraz Zalię. Efektem tej współpracy były dwa single i teledyski: „Cudowne lata” oraz cover utworu „Venus”. Druga edycja BABIEGO LATA należała do Brodki, Margaret i Rosalie. W 2024 roku powstał singiel „Błyszczę” oraz hipnotyzujący klip w reżyserii Brodki. W czerwcu 2024 roku artystki, jako BABIE LATO, zostały ambasadorkami projektu Spotify EQUAL Polska.

W tym roku projekt tworzy Margaret, Sara James i Zalia, które w kwietniu wydały premierowy singiel „Co za noc”, hymn o wspólnocie, niezależności i letnich emocjach, których nie da się zapomnieć. Do singla powstał teledysk wyreżyserowany przez Alexa Paka, który wyświetlono już ponad milion razy.

Spotkajmy się na Santander Letnie Brzmienia w 5 miastach

Z początkiem lipca startuje ogólnopolska festiwalowa trasa koncertowa Santander Letnie Brzmienia, na której obok BABIEGO LATA wystąpią także tacy artyści jak Hey, Edyta Bartosiewicz z orkiestrą symfoniczną, Mrozu, Kaśka Sochacka, Zalewski, Coma, Ania Dąbrowska, Natalia Szroeder, Wiktor Dyduła, Mela Koteluk i wielu innych. Więcej informacji o programie i aktualnie dostępnych biletach znajduje się na www.santanderletniebrzmienia.pl.

Harmonogram Santander Letnie Brzmienia 2025:

Kraków / 4-5 lipca / Lotnisko Rakowice-Czyżyny

Wrocław / 11-12 lipca / Pola Marsowe

Warszawa / 8-9 sierpnia / Tor Służewiec

Gdańsk / 22-23 sierpnia / Plac Zebrań Ludowych

Poznań / 29-30 sierpnia / Park Cytadela

