Avi doznał urazu oka. Raper był zmuszony do odwołania koncertu w Holandii

Avi poinformował fanów o nagłych problemach zdrowotnych. Artysta doznał urazu oka, który wymaga pilnego zabiegu medycznego. W związku z tym jeden z jego najbliższych koncertów został odwołany i przełożony na inny termin.

Problemy zdrowotne rapera

Informację o stanie zdrowia raper przekazał w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, uraz oka wymaga natychmiastowej interwencji lekarzy i uniemożliwia mu występy na scenie przez najbliższy czas.

Artysta napisał:

„Doznałem wczoraj urazu oka przez co muszę przejść dziś zabieg, który wyłączy mnie z aktywności fizycznej na kilka tygodni”.

Raper podkreślił także, że bardzo przeprasza fanów za nagłą zmianę planów i ma nadzieję szybko wrócić do pełnej sprawności.

Odwołany koncert w Holandii

Najbliższy koncert Avi miał odbyć się 7 marca w klubie Bibelot w Dordrecht w Holandii. Wydarzenie było wyprzedane, a zainteresowanie fanów było bardzo duże.

Ze względu na nagły wypadek koncert został jednak przełożony na 10 kwietnia, o czym poinformowali zarówno organizatorzy wydarzenia, jak i management artysty.

