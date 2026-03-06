CGM

Avi doznał urazu oka. Raper był zmuszony do odwołania koncertu w Holandii

Avi poinformował fanów o nagłych problemach zdrowotnych. Artysta doznał urazu oka, który wymaga pilnego zabiegu medycznego. W związku z tym jeden z jego najbliższych koncertów został odwołany i przełożony na inny termin.

Informację o stanie zdrowia raper przekazał w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, uraz oka wymaga natychmiastowej interwencji lekarzy i uniemożliwia mu występy na scenie przez najbliższy czas.

Artysta napisał:

„Doznałem wczoraj urazu oka przez co muszę przejść dziś zabieg, który wyłączy mnie z aktywności fizycznej na kilka tygodni”.

Raper podkreślił także, że bardzo przeprasza fanów za nagłą zmianę planów i ma nadzieję szybko wrócić do pełnej sprawności.

Odwołany koncert w Holandii

Najbliższy koncert Avi miał odbyć się 7 marca w klubie Bibelot w Dordrecht w Holandii. Wydarzenie było wyprzedane, a zainteresowanie fanów było bardzo duże.

Ze względu na nagły wypadek koncert został jednak przełożony na 10 kwietnia, o czym poinformowali zarówno organizatorzy wydarzenia, jak i management artysty.

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty #MBTM #MustBeTheMusic #JulitaKaczynska #cgm

♬ original sound – CGM.PL

Oświadczenie organizatora koncertu

Organizator wydarzenia wydał oficjalny komunikat, w którym wyjaśnił przyczynę zmiany terminu:

„Doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego konsekwencją jest uraz oka Artysty, który musi przejść specjalistyczny zabieg”.

Podkreślono również, że wszystkie zakupione bilety pozostają ważne na nowy termin koncertu. Osoby, które nie będą mogły pojawić się na wydarzeniu w kwietniu, mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Fani życzą raperowi szybkiego powrotu do zdrowia

Nagła informacja o problemach zdrowotnych artysty zaniepokoiła fanów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Na razie nie wiadomo, czy uraz oka wpłynie na kolejne koncerty zaplanowane w najbliższych tygodniach. Sam raper zapewnia jednak, że po zabiegu.

 

