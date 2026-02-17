CGM

Austriak oskarżony o terroryzm za plan ataku na koncert Taylor Swift w Wiedniu. Grozi mu 20 lat więzienia

Koncerty Taylor Swift w Wiedniu zostały odwołane

2026.02.17

21-letni obywatel Austrii został oskarżony o terroryzm w związku z planowanym atakiem na koncert Taylor Swift w Wiedniu w sierpniu 2024 roku. Sprawę prowadzi prokuratura w Wiedniu, która w poniedziałek ogłosiła postawienie zarzutów.

Zarzuty: terroryzm, materiały wybuchowe i propaganda ISIS

Podejrzany, identyfikowany jako Beran A., usłyszał zarzuty członkostwa w organizacji terrorystycznej, wytwarzania materiałów wybuchowych oraz próby nielegalnego zakupu broni.

Według śledczych mężczyzna miał rozpowszechniać propagandę tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) oraz korzystać z internetowych instrukcji dotyczących przygotowania ataku bombowego.

Z aktu oskarżenia wynika, że pracował nad skonstruowaniem bomby odłamkowej z użyciem triacetonu triperoksydu (TATP) – materiału wybuchowego często wykorzystywanego w atakach terrorystycznych. Według prokuratury typ planowanej bomby był „charakterystyczny dla ataków ISIS”.

Do zatrzymania doszło po informacji przekazanej przez CIA przed planowanymi koncertami Taylor Swift na stadionie Ernst Happel w Wiedniu. W rezultacie trzy wyprzedane koncerty amerykańskiej gwiazdy zostały odwołane.

W 2024 roku aresztowano łącznie trzech nastolatków w związku z tą sprawą. Według amerykańskich służb wywiadowczych podejrzani planowali zabić jak największą liczbę uczestników wydarzenia.

Śledczy twierdzą również, że Beran A. rozważał przeprowadzenie wcześniejszego ataku w Dubaju w marcu 2024 roku. Media informowały wówczas o możliwym skoordynowanym planie trzech jednoczesnych zamachów powiązanych z ISIS, jednak podejrzany miał wycofać się w ostatniej chwili.

Grozi mu do 20 lat więzienia

Jeśli Beran A. zostanie uznany za winnego, grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym roku sąd skazał również 16-letniego obywatela Syrii, Mohameda A., na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu w związku z tą sprawą.

Po odwołaniu koncertów w Wiedniu Taylor Swift napisała w mediach społecznościowych, że decyzja była „dewastująca”, ale jednocześnie wyraziła wdzięczność wobec służb, podkreślając, że dzięki ich działaniom „opłakiwano odwołane koncerty, a nie ofiary”.

