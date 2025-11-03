Ariana Grande zagra w nowym sezonie „American Horror Story”

Ariana Grande dołącza do obsady 13. sezonu kultowego serialu antologicznego „American Horror Story”. Jej pojawienie się potwierdzono obok powracających gwiazd: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Jessica Lange, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd i Gabourey Sidibe.

Ariana Grande i wcześniejsza współpraca z twórcami

W przeszłości Grande współpracowała z Emmą Roberts oraz twórcami „AHS”, Ryanem Murphym i Bradem Falchukiem, przy horror-komedii „Scream Queens”. Serial ten zadebiutował w 2015 roku i trwał przez 2 sezony, a w obsadzie znaleźli się także: Lea Michele, Glen Powell, Abigail Breslin, Keke Palmer i Jamie Lee Curtis.

Czego spodziewać się po nowym sezonie

Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły 13. sezonu „American Horror Story”, ani daty rozpoczęcia produkcji. Poprzedni, 12. sezon zatytułowany „Delicate”, skupiał się na psychologicznych zawiłościach życia kobiety zmagającej się z problemami z płodnością i tajemniczą siłą stojącą za jej trudnościami. W tym sezonie pojawiła się również Kim Kardashian w roli publicystki i przyjaciółki głównej bohaterki.

Ariana Grande i nadchodząca trasa koncertowa

Casting Grande w „AHS” zbiegł się w czasie z przygotowaniami do jej trasy „Eternal Sunshine”, która rozpocznie się w czerwcu 2026 w Kalifornii i zakończy w sierpniu w Londynie.